Der Pimco-Chefökonom warnt nach den rasanten Zinserhöhungen in den USA und im Euro-Raum vor einem Rückfall in die Niedrigzins-Zeiten wie vor der Pandemie.

Der ehemalige Fed-Chef im Interview. (Foto: REUTERS) Richard Clarida

Frankfurt Nach den jüngsten Zinsentscheidungen der US-Notenbank (Fed) und der Europäischen Zentralbank (EZB) ist die Unsicherheit groß. Haben die Geldpolitiker genug getan, um die Inflation zu bekämpfen? Wird der Aufwärtstrend der Leitsätze anhalten? Welche Perspektiven ergeben sich für die kommenden Jahre?

Rich Clarida, Chefökonom der Allianz-Fondstochter Pimco, hat zu diesen Fragen klare Standpunkte. Er sieht die Geldpolitiker nach anfänglichem Zögern auf dem richtigen Kurs. Für die kommenden drei bis fünf Jahre erwartet er an den Märkten und in der Gesamtwirtschaft in den USA und in Europa wieder ein ähnliches Szenario wie vor Ausbruch der Covid-Pandemie. Das bedeutet schwaches Wachstum und deutlich niedrigere Zinsen.

