Plug Power, Ballard Power, Nel Asa Wasserstoffhype an den Börsen lässt nach

Düsseldorf Ein Jahr lang kannten Wasserstoff-Aktien nur einen Weg: nach oben. Damit ist jetzt Schluss. In den vergangenen sechs Monaten hat das Wachstum der Kurslieblinge deutlich nachgelassen. Reine Wasserstoffunternehmen befinden sich in einer schwierigen Lage: Die Nachfrage ist riesig, aber die tatsächlichen Investitionen halten sich bislang in Grenzen. Akteure warten ab, und Projekte kommen kaum über den Pilotstatus hinaus.

Das führt dazu, dass der Hype an den Börsen stark nachgelassen hat. Papiere von Unternehmen wie Nel Asa aus Norwegen haben innerhalb von einem Jahr mehr als 23 Prozent eingebüßt. Beim britischen Konkurrenten ITM Power sind es sogar über 60 Prozent. Das gilt auch für US-Unternehmen wie Plug Power: Trotz des milliardenschweren Subventionsprogramms aus Washington gab der Kurs des Brennstoffzellenspezialisten in den vergangenen zwölf Monaten um fast 50 Prozent nach.

Experten sehen in der Entwicklung eine Art Kurskorrektur. Nach der anfänglichen Goldgräberstimmung seien einige Unternehmen unverhältnismäßig hoch bewertet worden. „Viele haben bereits mehrere Kapitalrunden hinter sich gebracht, in denen sie eine bullishe Story über Wachstum präsentiert haben“, erklärt ein Analyst, der namentlich nicht genannt werden will.

Dieses Wachstum sei aber so schnell nicht eingetreten – weil das Hochfahren der Produktionskapazitäten für Wasserstoff und betreffende Projekte länger brauchten als anfangs kalkuliert. „Diese Unternehmen mussten die Investoren immer wieder vertrösten und haben sie letztendlich enttäuscht.“

Die Power-to-X-Technologie gilt als wichtiger Baustein für eine erfolgreiche Energiewende. Bei dem Verfahren der Elektrolyse wird Wasser mithilfe von Strom in seine Bestandteile Wasserstoff und Sauerstoff zerlegt. Kommt der Strom aus erneuerbaren Quellen, ist der entstandene Wasserstoff entsprechend „grün“.

Vor allem für Industrie, Schifffahrt und Schwerlastverkehr könnte grüner Wasserstoff eine wichtige Rolle spielen – überall dort, wo grünstrombetriebene Batterien nicht die beste Alternative zu fossilen Energien sind.

>> Lesen Sie auch: Thyssen-Krupp-Wasserstofftochter Nucera will Aktien zu 20 Euro ausgeben

Aber das Hochfahren der Wasserstoffwirtschaft läuft langsamer als gedacht. Von den 38 Millionen Tonnen Produktionskapazität für grünen Wasserstoff, die bis 2030 weltweit angekündigt sind, gibt es laut neuesten Zahlen der Lobbyorganisation „Hydrogen Council“ heute gerade mal deutlich unter einer Million Tonnen tatsächlich installierter Produktionskapazität auf der ganzen Welt.

Über 90 Prozent des Wasserstoffbedarfs werden aktuell noch aus fossilen Quellen gedeckt. Zwar sind bereits zahlreiche Projekte und Investitionen in Milliardenhöhe angekündigt. Endgültige Investitionsentscheidungen stehen bei den meisten Unternehmen jedoch noch aus.

Wasserstoffaktien sind vor allem Wachstumsaktien

Aktuelle Abnahmeverträge dienen dabei zwar als Leuchtturmprojekte, um den Markt in Gang zu bringen, erklärt der Analyst. Doch es ergibt sich vor allem am Wasserstoffmarkt ein Henne-Ei-Problem: „Wo fängt man an? Die Nachfrage kommt nicht, wenn kein Markt da ist. Aber wer investiert ohne ausreichende Nachfrage?“

>> Lesen Sie auch: Börsengang der Thyssen-Krupp-Tochter – Wie Sie die Nucera-Aktie kaufen

Ein weiterer volatiler Faktor sei, dass Wasserstoffaktien vor allem Wachstumsaktien sind. „Bei Wachstumsaktien liegt ein Großteil des Werts in der Zukunft.“ Rechnet man den Zeitwert des Geldes mit ein, so werden Wachstumsaktien vor dem Hintergrund steigender Zinsen zunehmend ökonomisch unattraktiv. Viele Wachstumsaktien hätten durch die steigenden Zinsen zuletzt also an Wert verloren.

Firmen wie Ballard Power, Nel Asa, Plug Power oder ITM Power produzieren die Elektrolyseure, aus denen der Wasserstoff der Zukunft hergestellt werden soll. Monatelang haben sie eine unvergleichliche Rally hingelegt. Jetzt folgt der Absturz: Papiere des Börsenlieblings Ballard Power haben beispielsweise seit ihrem Allzeithoch im Frühjahr 2021 bis heute fast 90 Prozent verloren.

Reine Wasserstoffunternehmen haben bislang größtenteils Verluste eingefahren und können entweder nur wenige oder gar keine Umsätze vorweisen. Selbst bei den Urgesteinen der Branche ist das so. Ausnahmen sind die beiden Großkonzerne Air Liquide und Linde Praxair, die Wasserstofftechnik nur als eine Sparte von vielen betreiben.

Zum Beispiel bei den Norwegern von Nel Asa. Seit fast 100 Jahren stellen sie Geräte zur Aufspaltung von Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff her. Heute ist Nel Asa auf die Produktion, Speicherung und den Vertrieb spezialisiert. Unter den Kunden sind Tankstellenketten, Logistikunternehmen und Ölkonzerne. Dazu zählt der Konzern Royal Dutch Shell, dem Nel das Zubehör und die Ausrüstung für die Wasserstofftankstellen liefert. Schwarze Zahlen sind bislang trotzdem nicht in Sicht. Ganz im Gegenteil.

2022 haben die Norweger einen Verlust von 1,17 Milliarden norwegischen Kronen (NOK) gemacht. Und das, obwohl der Umsatz im gleichen Zeitraum von 798 Millionen auf 993 Millionen NOK gestiegen ist. „Die Bedingungen verbessern sich, und wir gewinnen jetzt attraktive Großprojekte mit soliden Margen und überschaubaren Risikoprofilen“, verspricht CEO Hakon Volldal angesichts der Zahlen.

Ernüchternde Zahlen

Auch bei Plug Power aus den USA sind die Zahlen ernüchternd: 2022 fuhr das Unternehmen mit Sitz in Latham einen operativen Verlust von 679 Millionen Dollar ein. Zwar stieg auch hier der Umsatz um ganze 200 Millionen Dollar. Aber der Nettoverlust pro Aktie war mit 1,25 US-Dollar deutlich größer als erhofft.

Obwohl der Umsatz von Plug Power seit Jahren immer weiter steigt, hat das Unternehmen es seit seiner Gründung im Jahr 1997 noch nicht geschafft, schwarze Zahlen zu schreiben. 2023 soll sich das eigentlich ändern, so Plug Power-Chef Andrew Marsh in einem Interview mit dem Handelsblatt im vergangenen Jahr. Sehr realistisch ist das nicht.

Die lange Durststrecke dürften nicht alle Unternehmen auf dem Markt überleben. „Gegenwärtig gibt es fast 100 Unternehmen, die sich mit Elektrolyse beschäftigen – diese allein außerhalb von China“, erklärt Wasserstoffexperte Bernd Heid von McKinsey. Seine Einschätzung: Von diesen werden sich vielleicht 20 Unternehmen global etablieren. Das liege vor allem daran, dass die Unternehmen im kommenden Jahrzehnt skalieren und ihre Kosten senken müssten.

„Die Produktionskosten für ein Kilogramm Wasserstoff aus erneuerbaren Energien liegen heute bei circa fünf bis sieben Euro“, so Heid. Diese Kosten seien jedoch noch viel zu hoch, als dass sich der Markt skalieren könne. Laut aktuellen Berechnungen von McKinsey und dem Hydrogen Council ist es für die Elektrolyse-Unternehmen jedoch künftig möglich, die Kosten für die Elektrolyse um circa zwei Drittel zu senken.

„Wer in den kommenden Jahren zuerst skaliert, gewinnt die Aufträge“, so Heid. Und dann könnte es auch endlich erste reale Gewinne geben. Bis dahin dürfte sich die Euphorie für Wasserstoffaktien jedoch erst einmal in Grenzen halten.

Mehr: Unsicherheiten am Wasserstoffmarkt bremsen Unternehmen aus