Preise Analystenprognosen noch übertroffen: Inflation in Deutschland steigt auf 7,9 Prozent

Die Verbraucherpreise in Deutschland haben in den vergangenen Monaten deutlich angezogen.

Berlin, Frankfurt Die Inflationsrate in Deutschland ist im Mai weiter gestiegen. Die Verbraucherpreise erhöhten sich um 7,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt am Montag auf Basis einer ersten Schätzung mitteilte. Ökonomen hatten eine bundesweite Teuerung von 7,6 Prozent erwartet.

In den vergangenen Monaten ist die Inflation stetig höher ausgefallen als erwartet. Aktuell wird sie durch den Krieg in der Ukraine noch angeheizt, der vor allem die Energiepreise weiter nach oben treibt. Die Energie verteuerte sich im Mai laut Statistischem Bundesamt um 38,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Nahrungsmittelpreise legten demnach um 11,1 Prozent zu.

Der starke Preisanstieg setzt die Europäische Zentralbank (EZB), aber auch die Politik unter Druck. Denn unter dem Strich werden viele Menschen durch den damit verbundenen Kaufkraftverlust ärmer. So sind nach aktuellen Zahlen des Statistischen Bundesamtes die Reallöhne, also die Nominallöhne nach Abzug der Inflation, im ersten Quartal um 1,8 Prozent gesunken.

Laut einer Mitte Mai veröffentlichten Umfrage der Unternehmensberatung McKinsey bereitet die hohe Inflation den Deutschen am meisten Sorgen. Selbst der Krieg in der Ukraine und die Coronapandemie stehen dahinter zurück.

Der starke Preisanstieg sorgt daher auch im politischen Berlin für deutliche Reaktionen. „Das oberste Ziel muss eine Bekämpfung der Inflation sein“, sagte Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) bei einer Pressekonferenz in Berlin. Aus den hohen Preissteigerungen erwachse ein „enormes Risiko“. Als Konsequenz kündigte er ein „Ende der expansiven Finanzpolitik“ an. Im kommenden Jahr will Lindner die Schuldenbremse wieder einhalten, dafür muss das Defizit drastisch reduziert werden. Der Staat dürfe nicht mit zusätzlichen Ausgaben die Preise noch weiter antreiben.

EZB will Inflation bekämpfen

Der Chefvolkswirt der Berenberg Bank, Holger Schmieding, führte den erneuten Anstieg vor allem auf den wieder etwas höheren Ölpreis und deutlich gestiegene Nahrungsmittelpreise zurück. „Putins Krieg trifft die Verbraucher noch härter als zuvor.“

Die EZB will bald die Zinswende einleiten, um den Inflationsanstieg zu bremsen. Sie war lange davon ausgegangen, dass sich das Problem weitgehend von selbst lösen würde, wenn Sondereffekte durch die Pandemie auslaufen würden. Diese Hoffnung hat sich als Trugschluss erwiesen.

Nun haben zuletzt führende Vertreter der Notenbank Zinserhöhungen signalisiert. „Ausgehend von den derzeitigen Aussichten werden wir wahrscheinlich in der Lage sein, die negativen Zinssätze bis zum Ende des dritten Quartals zu beenden“, schrieb Notenbankchefin Christine Lagarde in der vergangenen Woche in einem Blogbeitrag.

Dort stellte sie auch mittelfristig „eine schrittweise weitere Normalisierung der Zinssätze in Richtung des neutralen Zinssatzes“ in Aussicht. Damit ist das Niveau gemeint, wo die Zinsen die Wirtschaft weder stützen noch bremsen.

Der neutrale Zins kann nur geschätzt werden. Wo er liegt, ist unter Ökonomen sehr umstritten. Der österreichische Notenbankchef Robert Holzmann, der als Verfechter einer strafferen Geldpolitik gilt, sagte kürzlich, dass er ihn auf etwa 1,5 Prozent schätzt. Das hieße, dass die Zinsen recht schnell weiter steigen könnten.

Inflation und Energiepreise bestimmen politische Debatte

Auch die Ampel-Regierung treibt das Thema Inflation inzwischen extrem um. Zwar hat sie bereits infolge der hohen Energiepreise zwei Entlastungspakete mit einem Volumen von 30 Milliarden Euro aufgelegt. Große Teile des Zweiten Pakets treten am 1. Juni in Kraft, etwa der Tankrabatt. Doch Maßnahmen wie die Energiepauschale von 300 Euro, die jeder Erwerbstätige einmalig erhalten soll, drohen angesichts der steigenden Lebensmittel und Energiepreise zu verpuffen.

Die unter dem Stichwort Tankrabatt vorgesehene zeitweise Senkung der Energiesteuer auf Kraftstoffe, die ab Mittwoch wirksam ist, wird nach Einschätzung des Bundesfinanzministeriums ebenfalls nicht zu einer abrupten Preissenkung für Benzin und Diesel an den Tankstellen führen. Dort seien die Tanks noch gefüllt mit Kraftstoffen, die im Mai zu den alten Steuersätzen geliefert worden seien, hieß es am Montag aus dem Ministerium. Erst nach und nach würden die Tankstellen ab dem 1. Juni Sprit mit den reduzierten Steuersätzen einkaufen. Mit dem nachgekauften Kraftstoff komme der niedrigere Preis nach und nach auch beim Verbraucher an.

Ampel steht wegen nächster Landtagswahl unter Druck

Damit dürfte das Thema weiter die politische Debatte bestimmen. So konstatierte die SPD nach der verlorenen Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen, ein zentraler Grund für die Niederlage sei gewesen, die steigenden Lebenshaltungskosten im Wahlkampf nicht viel stärker zum Thema gemacht zu haben. Da im Oktober mit Niedersachsen bereits die nächste wichtige Landtagswahl ansteht, sieht sich die Ampel unter Handlungsdruck.

Fieberhaft arbeitet die Ampel-Regierung deshalb an einem neuen, dritten Entlastungspaket. Doch die Vorstellungen der drei Regierungsparteien gehen dabei deutlich auseinander. So überraschte SPD-Arbeitsminister Hubertus Heil seine Koalitionspartner am Wochenende mit dem Vorschlag eine „sozialen Klimagelds“. Danach sollen ab 1. Januar 2023 alle Einkommen unter 4000 Euro das neue Klimageld geben, für Verheiratete liegt die Schwelle bei 8000 Euro Bruttomonatseinkommen.

Es sei wichtig, das Klimageld „sozial gestaffelt auszugestalten – nach dem Prinzip: Diejenigen, die es am nötigsten brauchen, bekommen am meisten, sagte der Minister. Zudem will Heil die Regelsätze für Empfänger des neuen Bürgergeldes, das Hartz-IV ablösen und ebenfalls zum 1. Januar 2023 kommen soll, um 40 bis 50 Euro im Monat erhöhen.

In der FDP stießen die Vorschläge allerdings auf Ablehnung. „Da Schulden und Steuererhöhungen ausgeschlossen sind, bin ich auf die Finanzierungsideen gespannt“, sagte Bundesfinanzminister Lindner. Statt neuer Subventionstöpfe zu schaffen will der FDP-Chef Ende des Jahres lieber inflationsbedingte Steuererhöhungen ausgleichen. Auch das wird angesichts der hohen Inflation eine teure Angelegenheit.

Ein Abbau der kalten Progression wiederum trifft bei SPD und Grünen auf wenig Begeisterung, da von diesem Ausgleich höhere Einkommen stärker profitieren würden als niedrigere und mittlere. Die Grünen sehen allerdings auch den Vorschlag von Heil eines sozialen Klimagelds mit einer gewissen Skepsis.

Sie lobten zwar grundsätzlich die Idee. Allerdings sah der Verabredung im Koalitionsvertrag ein allgemeines Klimageld für alle, nicht nur für untere Einkommen vor. Die Grünen sehen das Klimageld als klimapolitischen Instrument und fürchten, es könnte durch die sozialpolitischen Ideen Heils überfrachtet werden.

