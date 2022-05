Preise Rekordinflation im Euro-Raum – Preise steigen um 8,1 Prozent

Die Verbraucherpreise in der Euro-Zone haben im Mai weiter zugelegt. Die Europäische Zentralbank gerät vor ihrer Sitzung in der kommenden Woche stärker unter Handelsdruck.

Aktuell wird die Inflation im Euro-Raum durch die Folgen des Krieges in der Ukraine und die damit verbundenen Sanktionen angeheizt. (Foto: dpa) Heizöllieferung für einen Privathaushalt

Düsseldorf/Frankfurt Die Inflationsrate im Euro-Raum ist im Mai weiter gestiegen: Die Verbraucherpreise erhöhten sich um 8,1 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat, wie das europäische Statistikamt Eurostat am Dienstag auf Basis einer ersten Schätzung mitteilte. Im April lag die Inflationsrate im Euro-Raum bei 7,5 Prozent.

Für Deutschland hatte das Statistische Bundesamt am Montag bereits einen Wert von 7,9 Prozent vermeldet. Allerdings unterscheidet sich die Berechnungsweise für Deutschland von der auf europäischer Ebene. In den vergangenen Monaten ist die Inflation stetig höher ausgefallen als erwartet. Aktuell wird sie durch den Krieg in der Ukraine noch angeheizt, der vor allem die Energiepreise weiter nach oben treibt.