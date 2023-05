Preisentwicklung Deutsche Inflation sinkt im Mai deutlich stärker als erwartet

Der Preisanstieg in Deutschland hat sich zuletzt etwas verlangsamt.

Frankfurt Die Inflationsrate in Deutschland ist im Mai deutlich stärker gesunken als erwartet. Die Verbraucherpreise legten im Vergleich zum Vorjahresmonat um 6,1 Prozent zu. Das gab das Statistische Bundesamt am Mittwoch auf Basis einer vorläufigen Schätzung bekannt.

Im April hatte die Inflationsrate noch bei 7,2 Prozent gelegen. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten für den Mai im Vorfeld mit einem Rückgang auf 6,5 Prozent gerechnet.

Die Zahlen aus Deutschland sind ein wichtiger Hinweis für die Inflationsrate im gesamten Euro-Raum, die das europäische Statistikamt Eurostat am Donnerstag veröffentlichen wird. Die Preisdynamik in den einzelnen Staaten des Währungsraums ist entscheidend für die weitere Zinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB).

Die EZB hatte den Leitzins im Euro-Raum Anfang Mai zum siebten Mal in Folge auf 3,75 Prozent erhöht. Experten rechnen mit weiteren Zinsschritten. Unterschiedliche Positionen gibt es in der Notenbank darüber, wo der Höhepunkt der Zinsen liegen sollte.



