Preisentwicklung Deutsche Inflation steigt im Januar wieder – Preise klettern um 8,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr

Frankfurt Die Inflation in Deutschland erweist sich als hartnäckig. Im Januar ist die Teuerung laut der vorläufigen Schätzung des Statistischen Bundesamts leicht auf 8,7 Prozent gestiegen. Damit liegt die Inflationsrate weiter deutlich über dem Zielwert der Europäischen Zentralbank (EZB) von mittelfristig zwei Prozent für den Euro-Raum. In der vergangenen Woche hat die Notenbank den Leitzins erneut angehoben und einen weiteren Schritt für die nächste Ratssitzung im März signalisiert. Das Treffen wird mit Spannung erwartet, weil die EZB dort die Lage neu bewerten will.

Ökonomen verweisen darauf, dass sich die Treiber der Inflation zuletzt verändert haben. Eine immer wichtigere Rolle spielen demnach Zweitrundeneffekte, also Preiserhöhungen als Reaktion auf frühere Kostensteigerungen. Die Verfechter einer straffen Geldpolitik sehen das als Argument für weitere Zinserhöhungen. Ob sie sich durchsetzen, ist aber offen.

Laut der Chefvolkswirtin der KfW, Fritzi Köhler-Geib, ist es „für eine Entwarnung zu früh“. Die Inflation sei in der Breite der Wirtschaft angekommen. Daher plädiert sie für ein „entschiedenes und robustes Handeln der EZB auch in den kommenden Monaten“. Carsten Brzeski, Ökonom der niederländischen Bank ING, geht davon aus, dass die Inflationsrate in Deutschland ihren Höhepunkt erreicht hat. Das Ausmaß, mit dem sich der Preisanstieg in den kommenden Monaten abschwächen werde, sei aber „höchst ungewiss“.

Im Dezember hatte die Teuerungsrate in Deutschland bei 8,6 Prozent gelegen. Zuletzt war sie seit Oktober stetig gesunken. Von Reuters befragte Ökonomen waren im Vorfeld der Januar-Schätzung von einer Rate von 8,9 Prozent ausgegangen. Der leichte Anstieg der Teuerung im Januar war unter anderem darauf zurückzuführen, dass die Bundesregierung im Dezember die Abschlagszahlungen für Gas und Fernwärme übernommen hatte, was die Inflation vorübergehend dämpfte.

Der Wegfall dieses Effekts führte nun zu einem Anstieg. Ab März soll die staatliche Preisbremse für Strom und Gas greifen, was die Inflation drücken dürfte. Brzeski geht davon aus, dass staatliche Hilfen zur Dämpfung der Energiepreise und statistische Effekte zu einem Rückgang der Inflationsrate in den kommenden Monaten führen.

Firmen geben höhere Kosten weiter

Derzeit wirken zwei gegenläufige Effekte auf die Preisentwicklung. Auf der einen Seite fallen tendenziell die Energiepreise. Das liegt an sinkenden Weltmarktpreisen für Öl und Flüssiggas und den staatlichen Hilfen. Bemerkbar machen sich auch statistische Effekte. Im vergangenen Jahr ist zum Beispiel der Ölpreis stark gestiegen, dadurch liegt die Basis, mit der die aktuellen Werte verglichen werden, relativ hoch.

Auf der anderen Seite hat der frühere Anstieg der Preise für Strom, Gas und Benzin bei vielen Unternehmen zu Kostensteigerungen geführt. Diese höheren Kosten geben die Firmen nun verstärkt durch Preisanhebungen an die Verbraucher weiter. Dadurch steigen die Preise in der Breite – quer durch alle Güterklassen. Zum Beispiel treiben höhere Kerosinkosten die Preise für Flugreisen oder höhere Heizkosten die Preise in der Gastronomie.

Hinzu kommt eine stärkere Lohndynamik. Verstärkt fordern Gewerkschaften mit Verweis auf die höheren Lebenshaltungskosten auch höhere Löhne. Dies hat eine immer stärkere Wirkung auf das Preisniveau. EZB-Chefvolkswirt Philip Lane schrieb Ende vergangenen Jahres in einem Blogbeitrag, dass die Löhne „in den nächsten Jahren der primäre Treiber der Inflation“ würden.

Die Verbreiterung des Preisanstiegs zeigt sich vor allem in der Kerninflation. Bei dieser Betrachtung werden die besonders schwankungsanfälligen Preise für Energie und Lebensmittel nicht berücksichtigt. Die Kerninflation liegt im Euro-Raum derzeit mit 5,2 Prozent auf dem höchsten Stand seit dem Start der Währungsunion. Für Deutschland weist das Statistische Bundesamt die Kerninflation nicht separat aus. Die Entwicklung dürfte aber ähnlich sein. Notenbanken achten stark auf die Kerninflation, weil sie als guter Indikator für den mittelfristigen Inflationstrend gilt.

ING-Ökonom Brzeski geht deshalb davon aus, dass sich auch die EZB bei ihren weiteren geldpolitischen Entscheidungen an der Kerninflation orientieren wird. Solange dieser Wert „hartnäckig hoch bleibt, wird die EZB die Zinsen weiter anheben und nicht eine Sekunde über künftige Zinssenkungen nachdenken“.

Weitere Zinsentwicklung im Euro-Raum

Aktuell liegt der Leitzins im Euro-Raum bei drei Prozent. Der derzeit noch wichtigere Zins, den Banken für ihre Einlagen bei der EZB bekommen, beträgt 2,5 Prozent. Viele Experten gehen davon aus, dass die Zinsen damit inzwischen im sogenannten restriktiven Bereich liegen, dass sie also die Wirtschaft bremsen. Laut Schätzungen könnte dieser Punkt im Euro-Raum bei etwa zwei Prozent für den Einlagenzins liegen.

Der niederländische Notenbankchef Klaas Knot, der zu den prominenten Verfechtern einer strafferen Geldpolitik zählt, ließ bereits Sympathie für eine weitere kräftige Erhöhung im Mai anklingen. „Wenn der zugrunde liegende Inflationsdruck nicht deutlich nachlässt, könnte die Beibehaltung des derzeitigen Erhöhungstempos in den Mai hinein durchaus gerechtfertigt bleiben“, sagte er auf einer Veranstaltung am Mittwoch. Die Zinsentwicklung über März hinaus sei aber noch unsicherer als vorher.

Auch der lettische Notenbankchef Martins Kazaks betonte, dass die EZB die Zinsen deutlich in den restriktiven Bereich anheben müsse. Er sei für eine Erhöhung um einen halben Prozentpunkt im März und auch danach sehe er keinen Grund für eine Verlangsamung des Tempos. In Lettland lag die Inflationsrate im Januar bei 21,6 Prozent, der höchste Wert im gesamten Euro-Raum. Auch in den anderen baltischen Staaten Estland und Litauen liegt die Teuerung nahe an dieser Marke.

Etwas vorsichtiger äußerte sich EZB-Vizechef Luis de Guindos im Interview mit der „Süddeutschen Zeitung“. Er sagte, dass er „Zinserhöhungen nach März nicht ausschließen würde“.

Aus Sicht von ING-Ökonom Brzeski ist die entscheidende Frage, ob die Notenbank nach der Entscheidung im März erst mal abwartet, bis sich die Auswirkungen der strafferen Geldpolitik zeigen, oder die Zinserhöhungen so lange fortsetzt, bis auch die Kerninflation deutlich zurückgeht. „Im ersten Fall könnte die EZB eine Pause in ihrem Zinserhöhungszyklus in Erwägung ziehen und die Zinsen auf der Juni-Sitzung erneut anheben. Im zweiten Fall würde sie die Zinssätze auf jeder Sitzung weiter anheben, möglicherweise in einem geringeren Umfang von einem Viertelprozentpunkt.“

Die Deutsche Bank erwartet nach einer Erhöhung um einen halben Prozentpunkt im März noch eine weitere Anhebung um einen Viertelprozentpunkt im Mai. Damit würde der Einlagenzins im Euro-Raum bei 3,25 Prozent seinen Höhepunkt erreichen. Das deckt sich auch mit den Erwartungen der US-Bank Goldman Sachs. An den Märkten wird aktuell für Juli ein noch höherer Wert von etwa 3,5 Prozent eingepreist. Allerdings wird dort bereits von einer Zinssenkung zum Jahresende ausgegangen.

Die Veröffentlichung der deutschen Inflationszahlen war ursprünglich bereits für Dienstag vergangener Woche geplant. Wegen eines technischen Problems musste die Publikation jedoch verschoben werden. In den Inflationszahlen für den Euro-Raum vom Mittwoch vergangener Woche waren daher keine aktuellen Werte für Deutschland enthalten. Insgesamt könnte die Teuerungsrate für den Euro-Raum im Januar nun etwas höher ausfallen als zunächst angenommen. Die Commerzbank erwartet, dass sie leicht von 8,5 auf 8,6 Prozent nach oben korrigiert werden muss. Die Berechnungsweise auf europäischer Ebene unterscheidet sich etwas von dem vom Statistischen Bundesamt bevorzugten Inflationsmaß. Dort werden unterschiedliche Warenkörbe angesetzt.

