Preisentwicklung Deutsche Inflationsrate sinkt im November überraschend auf 10,0 Prozent

Frankfurt Die Inflation in Deutschland hat im November überraschend etwas nachgelassen. Die Verbraucherpreise stiegen um durchschnittlich 10,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in einer ersten Schätzung mitteilte. Im Oktober hatte die Teuerungsrate mit 10,4 Prozent auf dem höchsten Stand seit 1951 gelegen. Von Reuters befragte Experten hatten für den November eine Rate von 10,3 Prozent prognostiziert.

Die neuen Zahlen werden die Diskussion beleben, wann der Höhepunkt der Preissteigerungen erreicht sein könnte. In den USA ist nach Schätzung vieler Ökonomen dieser „Peak“ schon überschritten, der Euro-Raum liegt in der Entwicklung etwas zurück. Die November-Zahlen für die Währungsunion werden am Mittwoch veröffentlicht.

Neue Inflationszahlen geben jeweils Stoff für Spekulationen zur Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB). Die trifft ihre nächste Zinsentscheidung am 15. Dezember.