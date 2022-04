Preisentwicklung Erzeugerpreise nach Beginn des Ukraine-Kriegs mit Rekordanstieg: Plus 30,9 Prozent

Der Anstieg der Erzeugerpreise im März liegt deutlich über den Erwartungen von Ökonomen. Das treibt auch die Spritpreise – sogar stärker als in den 1970er-Jahren.

Private Verbraucher mussten durchschnittlich 41,9 Prozent mehr für Superbenzin und 62,6 Prozent für Diesel bezahlen als ein Jahr zuvor. (Foto: dpa) Tankstelle

Berlin Erdgas, Butter, Kaffee: Die deutschen Unternehmen haben ihre Preise nach dem Kriegsbeginn in der Ukraine in Rekordtempo angehoben. Die Erzeugerpreise gewerblicher Produkte stiegen im März um durchschnittlich 30,9 Prozent zum Vorjahresmonat, gab das Statistische Bundesamt am Mittwoch bekannt. Das sei der stärkste Anstieg seit Beginn der Erhebung im Jahr 1949.

„Die aktuellen Daten spiegeln bereits erste Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine wider“, so die Statistiker. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonominnen und Ökonomen waren lediglich von 28,2 Prozent ausgegangen. Im Februar hatte die Rate bei 25,9 Prozent gelegen.

Für die Konsumenten in Deutschland sind das schlechte Nachrichten. Der Handel dürfte einen Teil der Preissteigerungen an die Endverbraucher weitergeben und die Inflation weitertreiben. Diese lag im März mit 7,3 Prozent bereits so hoch wie seit 40 Jahren nicht mehr.