Preisentwicklung Harvard-Ökonom Kenneth Rogoff sieht vor allem die Entkoppelung von China mit Sorge

Düsseldorf, Frankfurt Viele Ökonomen rechnen damit, dass die Inflation in den USA und Europa zurückgehen wird, aber nicht mehr das niedrige Niveau vor der Pandemie erreichen wird. Der Harvard-Ökonom Kenneth Rogoff sieht vor allem die Entkoppelung von China mit Sorge. „Erhöhte politische Spannungen dürften zusammen mit der Deglobalisierung die Produktivität senken und die langfristige Inflation weltweit steigern“, warnt er.

Der Chef des Münchner Ifo-Instituts Clemens Fuest erwartet, dass in Deutschland der Höhepunkt der Teuerung im Laufe des Winters erreicht wird. Wie es über das Jahr 2023 hinaus weitergeht, hängt aus seiner Sicht stark von der Politik der Europäischen Zentralbank (EZB) ab. Ein gewisser Inflationsdruck werde bleiben. „Fachkräftemangel, Dekarbonisierungsausgaben, Friktionen im Außenhandel, all das treibt die Inflation an.“

Zudem gibt es zum Teil die Befürchtung, dass die Notenbanken ihre Geldpolitik früher wieder lockern könnten als geboten. Der Chefvolkswirt der US-Fondsgesellschaft MFS, Erik Weisman, verweist darauf, dass die US-Notenbank Fed in der Vergangenheit bereits häufiger diesen Fehler gemacht habe. „Das war in den 1970er-Jahren unter dem damaligen Fed-Chef Arthur Burns der Fall. Und zunächst auch während der Amtszeit von Paul Volcker.“

Volcker gilt heute wegen seines entschlossenen Kampfes gegen die Inflation vielen Notenbankern als Vorbild. Zu Beginn seiner Amtszeit als Fed-Chef im August 1979 hatte er die Zinsen aber zeitweise gesenkt. Seine Reputation erlangte er, als er die Zinsen wieder erhöhte und die Geldpolitik während der Rezession in den Jahren 1981 und 1982 straff hielt.

Im Oktober stieg die Inflationsrate im Euro-Raum auf den Rekordwert von 10,7 Prozent. Ursache für den Preisschub sind vor allem stark gestiegene Energiepreise, die um 41,9 Prozent zum Vorjahr in die Höhe schossen. In den USA stiegen die Verbraucherpreise im September um 8,2 Prozent. Der bisherige Höhepunkt dort wurde im Juni mit 9,1 Prozent erreicht.

Angespannter US-Arbeitsmarkt

In Amerika verteuerte sich Energie im Jahresvergleich um 19,8 Prozent. Dafür ist die Situation am Arbeitsmarkt deutlich angespannter. Die Arbeitslosenquote lag im Oktober bei 3,7 Prozent. Aktuell kommen auf einen Bewerber zwei Stellenausschreibungen – in Europa sind es 0,3 Ausschreibungen je Bewerber.

In den USA hat die Notenbank Fed früher damit begonnen, die Zinsen anzuheben. In der vergangenen Woche erhöhte sie den Leitzins erneut um 0,75 Prozentpunkte auf 3,75 bis vier Prozent. Zudem stellte Fed-Chef Jerome Powell weitere Schritte in Aussicht. Die EZB hob Ende Oktober ebenfalls den Leitzins um nochmals 0,75 Prozentpunkte an. Auch im Euro-Raum erwarten Ökonomen weitere Schritte.

