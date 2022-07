Preisentwicklung Höchster Stand seit November 1981: US-Inflation steigt im Juni auf 9,1 Prozent

Die Teuerungsrate in den USA hat zuletzt stärker zugelegt als von Experten erwartet. Diese Entwicklung dürfte die US-Notenbank zu weiteren starken Zinserhöhungen zwingen.

Die Fed bekämpft die Teuerung mit steigenden Zinsen. (Foto: Reuters) Supermarkt in New York City

Washington Die Inflation in den USA zieht weiter an und klettert auf den höchsten Stand seit November 1981. Die Teuerungsrate für Waren und Dienstleistungen stieg im Juni auf 9,1 Prozent, wie das Arbeitsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte.

Von Reuters und Bloomberg befragte Ökonomen hatten für Juni lediglich mit einer Rate von 8,8 Prozent gerechnet. Materialengpässe und erhöhte Energiekosten auch infolge des Ukrainekrieges sorgen für kräftigen Preisdruck in den USA.

Bereits im Mai hatte die Teuerung das höchste Niveau seit Dezember 1981 erreicht: In dem Monat waren die Preise für Waren und Dienstleistungen in den USA im Vergleich zum Vorjahresmonat um 8,6 Prozent gestiegen.

Die Daten sorgten für starke Reaktionen an den Märkten: So verlor der Dax innerhalb weniger Minuten mehr als 150 Punkte und notierte zwei Prozent tiefer bei 12.645 Zählern. Der Euro-Kurs fiel erstmals seit Dezember 2002 unter einen Dollar und stand bei bei 0,9999 Dollar.

Die neuen Daten dürften die Notenbank in ihrer strafferen Geldpolitik bestätigen. Helaba-Experte Ralf Umlauf meint: „Es dürfte kaum ein Zweifel daran bestehen, dass die Leitzinsen noch in diesem Monat um 0,75 Prozentpunkte erhöht werden und weitere Schritte im Verlauf des zweiten Halbjahres zu erwarten sind." Auf der Juni-Sitzung hatte die Federal Reserve die Leitzinsen bereits so kräftig angehoben wie seit 1994 nicht mehr. Sie beschloss eine Erhöhung um 0,75 Prozentpunkte auf die Spanne von 1,50 bis 1,75 Prozent. Aus den Protokollen der vergangenen Notenbanksitzung vom 14. und 15. Juni geht hervor, dass die US-Notenbank den eingeschlagenen Weg der Zinserhöhungen konsequent fortsetzen will, um die Inflation unter Kontrolle zu bringen. Die Zinsen könnten demnach über einen längeren Zeitraum steigen, auch wenn das Risiko besteht, dass dadurch die US-Wirtschaft gebremst wird. Bei der Sitzung wurde laut Protokoll bekräftigt, die Zinsen beim kommenden Treffen am 27. Juli um 0,50 oder 0,75 Prozentpunkte zu erhöhen. Erst vor wenigen Tagen sprachen sich die Fed-Mitglieder James Bullard und Christopher Waller für einen erneuten Zinsschritt um einen dreiviertel Prozentpunkt aus. In der Folgesitzung am 21. September könnten die Zinsen laut Waller dann etwas weniger stark angehoben werden, aber immer noch kräftiger als um die sonst üblichen 25 Basispunkte. Wahrscheinlich sei eine Anhebung um 50 Basispunkte, sagte der Währungshüter: „Danach können wir darüber diskutieren, ob wir auf 25 Basispunkte zurückgehen oder ob wir mehr tun müssen, falls die Inflation nicht sinkt."