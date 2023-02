Preisentwicklung Hohe Inflation in Großbritannien geht weiter zurück

Im Oktober erreichte die Inflationsrate den höchsten Stand seit 41 Jahren. Seither geht sie zurück – auch zu Jahresbeginn hat sich der Preisdruck reduziert.

Die Bank of England hat die Zinsen in den vergangenen Monaten deutlich angehoben. (Foto: dpa) Britische Notenbank

London Die Teuerung in Großbritannien geht weiter zurück, befindet sich allerdings immer noch auf hohem Niveau. Im Januar lagen die Verbraucherpreise 10,1 Prozent über dem Stand im Vorjahresmonat, wie das Statistikamt ONS am Mittwoch in London mitteilte.

Im Dezember hatte die Teuerung 10,5 Prozent betragen. Im vergangenen Oktober hatte die Inflationsrate mit 11,1 Prozent den höchsten Stand seit 41 Jahren erreicht, seither geht sie zurück.

