Preisentwicklung Inflation im Euro-Raum sinkt überraschend stark

Zweitrundeneffekte werden die Inflation in den nächsten Monaten antreiben.

Düsseldorf, Frankfurt Die Verbraucherpreise im Euro-Raum sind im Januar im Vergleich zum Vorjahresmonat um 8,5 Prozent gestiegen. Das teilte das europäische Statistikamt Eurostat am Mittwoch auf Basis einer ersten Schätzung mit.

Damit hat sich die Inflation in der Euro-Zone im Januar weiter abgeschwächt – denn im Dezember hatte die Teuerungsrate noch bei 9,2 Prozent gelegen. Analysten hatten für Januar einen Wert von 9,0 Prozent prognostiziert.

Für die Europäische Zentralbank (EZB) ist der deutliche Rückgang vor ihrer Ratssitzung am Donnerstag eine gute Nachricht. Allerdings warnen Ökonomen davor, das Inflationsproblem zu unterschätzen. Als Warnsignal gilt die Kerninflation, also die um Energie, Nahrung und Tabak bereinigte Preissteigerung. Sie verharrte auf dem Rekordwert von 5,2 Prozent – wie schon im Dezember. Notenbanker achten stark auf die Kerninflation, weil sie als gutes Signal für den mittelfristigen Preistrend gilt.

„Die Inflationsrate im Euro-Raum hat den Hochpunkt überschritten. Doch dies ist kein Grund zur Entwarnung,“ urteilt Commerzbank-Ökonom Christoph Weil. Aus seiner Sicht wäre die Teuerung ohne die staatlichen Maßnahmen zur Abfederung der höheren Energiepreise deutlich höher.

Er geht davon aus, dass die Kernrate nur wegen statistischer Anpassungen zu Jahresbeginn nicht gestiegen ist. So sei der übliche Rückgang der Preise für Pauschalreisen zu Jahresbeginn mit einem etwa doppelt so hohen Gewicht in die Berechnungen eingegangen wie im Januar 2022.

Experten mahnen bei der Interpretation der Zahlen außerdem auch deshalb zur Vorsicht, weil sie weniger vollständig sind. Für Deutschland haben die europäischen Statistiker wegen eines Software-Problems keine aktuellen Daten. Daher mussten sie auf ökonometrische Schätzungen zurückgreifen. Diese gelten jedoch gerade im aktuellen Umfeld, in dem es stärkere Abweichungen von früheren Trends gab, als weniger zuverlässig.

Preisanstieg auf breiterer Basis

Tomasz Wieladek, Europa-Volkswirt bei der US-Fondsgesellschaft T. Rowe Price, rechnet angesichts des hohen Niveaus der Kerninflation damit, dass die EZB in den nächsten Monaten bei ihrer restriktiven Geldpolitik bleiben wird. Sie signalisiert, dass die Preise im Euro-Raum inzwischen auf breiter Basis anziehen. War der rapide Anstieg der Inflation bis zum Sommer des vergangenen Jahres noch im Wesentlichen durch Energie getrieben, so steigt das Preisniveau gegenwärtig in nahezu allen Güterkategorien.

Dies ist auf sogenannte Zweitrundeneffekte zurückzuführen, also Preiserhöhungen in Reaktion auf gestiegene Kosten. Zum Beispiel treiben höhere Kerosinkosten auch die Preise für Flugreisen oder höhere Heizkosten die Preise in der Gastronomie.

Die Weitergabe geschieht in der Regel zeitverzögert. Es sei also nicht ungewöhnlich, dass die Kerninflation nach einem starken Energiepreisschock auf einem hohen Niveau verharre, erläutert Experte Wieladek.

Zweitrundeneffekte gibt es auch bei der Lohnentwicklung. Verstärkt fordern Gewerkschaften mit Verweis auf die höheren Lebenshaltungskosten auch höhere Löhne. Dies übersetzt sich immer mehr ins Preisniveau. EZB-Chefvolkswirt Philip Lane schrieb Ende vergangenen Jahres in einem Blogbeitrag, dass die Löhne „in den nächsten Jahren der primäre Treiber der Inflation“ würden.

