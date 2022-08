Preisentwicklung Inflation im Euro-Raum steigt auf Rekordniveau – Bundesbank-Chef Nagel fordert „kräftige Zinsanhebung“

Frankfurt Die Inflationsrate im Euro-Raum ist im August weiter gestiegen. Die Verbraucherpreise legten im Vergleich zum Vorjahresmonat um 9,1 Prozent zu. Das gab das europäische Statistikamt Eurostat am Mittwoch bekannt. Dies ist der höchste Wert seit Beginn der Währungsunion. Im Juli hatte die Inflation bei 8,9 Prozent gelegen.

Der hohe Preisdruck im Euro-Raum setzt die Europäische Zentralbank (EZB) vor ihrer Sitzung am Donnerstag kommender Woche unter Druck. In den vergangenen Tagen haben mehrere Notenbanker die Bereitschaft zu einem großen Zinsschritt signalisiert.

Bis vor kurzen hatten Investoren damit gerechnet, dass die EZB die Zinsen wie im Juli um 0,5 Prozentpunkte anheben wird. Inzwischen erwarten viele Experten sogar einen Mega-Zinsschritt von 0,75 Prozentpunkten. Die neuen Zahlen dürften den Befürwortern jedenfalls weitere Argumente liefern.

Dazu gehört Bundesbank-Präsident Joachim Nagel. „Für immer mehr Menschen wird die hohe Inflation zu einer enormen Belastung“, kommentiert er den Rekordwert. Es bestehe das Risiko, dass die Phase hoher Inflation noch länger anhalte und die aktuelle Teuerungswelle nur langsam abebbe.

„Daher ist es dringend notwendig, dass der EZB-Rat bei seiner nächsten Sitzung entschlossen handelt, um die Inflation zu bekämpfen,“ sagte Nagel. „Wir brauchen im September eine kräftige Zinsanhebung.“

Auch die KfW-Chefvolkswirtin Fritzi Köhler-Geib fordert ein konsequentes Vorgehen bei der Inflationsbekämpfung. Von einer Trendumkehr sei man noch weit entfernt. „Die unvermindert ansteigenden Nahrungsmittel- und Energiepreise dürften die Inflation im Euro-Raum in den letzten Monaten des Jahres auf über zehn Prozent drücken“, erwartet die Ökonomin.

Die EZB ist in einer schwierigen Situation. Aktuell treiben vor allem die Energiepreise die Inflation. Sie legten im August im Vergleich zum Vorjahresmonat um 38,3 Prozent zu.

Der Anstieg war zwar etwas schwächer als im Vormonat. Allerdings sind zuletzt die Marktpreise für Gas extrem gestiegen. Diese kommen jedoch in der Regel mit Verzögerung bei den Verbrauchern an. In den kommenden Monaten werden sie aber voraussichtlich durch die Gasumlage in Deutschland und weitere Maßnahmen stärker durchschlagen.

Die Folge: Die Inflation wird weiter angeheizt, gleichzeitig aber auch die Wirtschaft geschwächt, wodurch das Rezessionsrisiko steigt. Zinserhöhungen würden die Konjunktur daher zu einem sensiblen Zeitpunkt weiter bremsen. In den vergangenen Wochen haben hochrangige Notenbanker erklärt, dass für sie Preisstabilität dennoch Priorität hat.

Die EZB strebt mittelfristig eine Inflationsrate von zwei Prozent für den Euro-Raum an. Davon hat sie sich seit Mitte vergangenen Jahres immer weiter entfernt.

EZB-Chefvolkswirt Philip Lane mahnte zur Vorsicht

Zuletzt weckte vor allem EZB-Direktoriumsmitglied Isabel Schnabel die Erwartung eines großen Zinsschritts. In ihrer Rede auf der Konferenz im US-amerikanischen Jackson Hole sprach sie sich am Samstag dafür aus, dass die Notenbanken im aktuellen Umfeld „kraftvoll handeln“ müssten.

Der niederländische Notenbankchef Klaas Knot sagte am Dienstag, dass er einer Zinserhöhung um 0,75 Prozentpunkte zuneige. Er sei aber offen für Diskussionen.

Am 8. September berät der Rat der Notenbank über den weiteren Kurs in der Geldpolitik. (Foto: dpa) Europäische Zentralbank

Dagegen mahnte EZB-Chefvolkswirt Philip Lane zur Vorsicht. Er gilt als prominentester Verfechter einer lockeren Geldpolitik.

Der Ökonom sprach sich für ein stetiges Voranschreiten auf dem eingeschlagenen Kurs der Zinserhöhungen aus. „Ein gleichförmiges Tempo – das weder zu langsam noch zu schnell ist – ist beim Schließen der Lücke hin zur Zins-Endrate aus mehreren Gründen wichtig.“

Mehr: Inflation in Deutschland steigt auf 7,9 Prozent – und dürfte länger hoch bleiben als gedacht