Preisentwicklung Inflation im Euro-Raum steigt auf Rekordwert – Experten: Höhepunkt noch nicht erreicht

Frankfurt Die Inflationsrate im Euro-Raum ist im Oktober weiter gestiegen. Die Verbraucherpreise legten im Vergleich zum Vorjahresmonat um 10,7 Prozent zu. Das gab das europäische Statistikamt Eurostat am Montag bekannt. Im September hatte die Inflation bei 9,9 Prozent gelegen. Das ist das höchste Niveau seit Einführung des Euro 1999. Von Reuters befragte Experten hatten nur mit einem Wert von 10,2 Prozent gerechnet.

Die Europäische Zentralbank (EZB) strebt eigentlich einen Wert von zwei Prozent für den Währungsraum an. Von dieser Marke hat sich die Inflation seit Mitte 2021 immer weiter entfernt. Das verschärft den Druck auf die Notenbank zu weiteren Zinserhöhungen.

In der vergangenen Woche hat die EZB den Leitzins um weitere 0,75 Prozentpunkte auf zwei Prozent angehoben. Der für die Finanzmärkte derzeit maßgebliche Einlagenzins stieg auf 1,25 Prozent. Zudem stellte EZB-Präsidentin Christine Lagarde weitere Zinserhöhungen in Aussicht. Ihre Aussagen wurden an den Märkten aber zum Teil so interpretiert, dass diese künftig geringer ausfallen könnten als zuletzt. Die neuen Zahlen erhöhen nun den Druck zu einer weiteren starken Straffung der Geldpolitik.

Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer geht davon aus, dass die Inflationsrate im vierten Quartal deutlich über zehn Prozent liegen wird. Aus seiner Sicht spricht das für eine Fortsetzung des zuletzt eingeschlagenen Kurses. „Der Euro-Raum braucht im Dezember einen weiteren großen Zinsschritt um 0,75 Prozentpunkte“, fordert er.

Krämer geht davon aus, dass der Höhepunkt der Inflation „vermutlich erst im Dezember“ erreicht wird und dann Werte von elf Prozent möglich sind. Die Commerzbank prognostiziert, dass die Inflationsrate bei einer Stabilisierung der Energiepreise im nächsten Jahr allmählich fällt. Der Preisdruck werde aber wahrscheinlich auch im kommenden Jahr hoch bleiben. Viele Unternehmen hätten ihre höheren Produktionskosten noch nicht vollständig an die Verbraucher weitergegeben. Zudem sieht die Bank „Anzeichen für eine Verstärkung des Lohnauftriebs“.

Etwas optimistischer ist dagegen der Chefvolkswirt der Berenberg Bank, Holger Schmieding. „Wir erwarten einen weiteren leichten Anstieg der Vorjahresrate in den kommenden Monaten, da die sehr hohen Energiekosten noch immer nicht voll bei Haushalten und Unternehmen angekommen sind. Spätestens ab dem März 2023 dürfte es aber mit der Inflationsrate rapide bergab gehen.“ Ab dann falle der kräftige Anstieg der Nahrungs- und Energiekosten nach Putins Überfall auf die Ukraine aus dem Vorjahresvergleich heraus.

Energiepreise treiben die Inflation

Die Energiepreise sind derzeit der mit Abstand stärkste Preistreiber. Sie schossen im Oktober um 41,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr in die Höhe. Im September hatte der Anstieg noch bei 40,7 Prozent gelegen.

Die Preise für Lebensmittel, Alkohol und Tabak nahmen um 13,1 Prozent zu. Die Kerninflation, bei der besonders schwankungsanfällige Preise für Energie und Nahrung rausgestrichen werden, stieg von 4,8 auf fünf Prozent.

Die weitere Inflationsentwicklung dürfte ein entscheidender Faktor dafür sein, wie stark die EZB die Zinsen weiter erhöht. Allerdings wirken sich Zinserhöhungen in der Regel nur mit zeitlicher Verzögerung auf die Inflation aus. Mehrere EZB-Vertreter haben betont, dass es ihnen vor allem darum geht, zu verhindern, dass die Inflationserwartungen aus dem Ruder laufen.

