Preisentwicklung Inflation in Deutschland stagniert im Februar

Die Verbraucherpreise in Deutschland steigen weiter rasant an.

Frankfurt Die Inflationsrate in Deutschland ist im Februar konstant geblieben. Die Verbraucherpreise legten im Vergleich zum Vorjahresmonat um 8,7 Prozent zu. Das gab das Statistische Bundesamt am Mittwoch auf Basis einer vorläufigen Schätzung bekannt.

Von der Agentur Reuters befragte Ökonomen hatten diese Teuerungsrate im Vorfeld erwartet. Auch im Januar lag die Inflationsrate bei 8,7 Prozent.

Die Kapitalmärkte zeigten sich in einer ersten Reaktion unbeeindruckt. Der Dax verteidigt zunächst seine Tagesgewinne von etwa 0,5 Prozent, gibt diese dann aber ab. Zweijährige Bundesbonds werfen 3,174 Prozent ab, nachdem die Rendite am Mittag auf bis zu 3,215 Prozent und damit au den höchsten Stand seit 14 Jahren gestiegen waren.

Der Preisauftrieb bei Energie hat sich im Zuge der staatlichen Entlastungsmaßnahmen und der etwas entspannten Marktlage im Vergleich zum Vormonat wieder abgeschwächt. Energie verteuerte sich im Jahresvergleich um 19,1 Prozent nach 23,1 Prozent im Januar. Lebensmittel lagen 21,8 Prozent über dem Vorjahresniveau (Januar: 20,2 Prozent).

Eine Kerninflationsrate, die die Preisentwicklung bei den schwankungsreichen Posten Energie und Lebensmittel nicht berücksichtigt, weist das Statistische Bundesamt nicht aus. Berechnungen der Commerzbank zufolge liegt die Kerninflation im Februar bei 5,8 Prozent und damit 0,2 Prozentpunkte höher als im Januar. Diese Entwicklung sei „beunruhigend“, sagt Chefvolkswirt Jörg Krämer.

Die Kerninflation gilt als guter Indikator für den mittelfristigen Preistrend. Die hohe Kerninflation im Euro-Raum legt dar, dass die Preise auf breiter Basis steigen.

Höhere Inflation in Deutschland und Frankreich

Am Dienstag waren die Inflationszahlen für Frankreich und Spanien höher ausgefallen als vorhergesagt. Die französische Inflation stieg im Februar unerwartet auf 7,2 Prozent von 7,0 Prozent im Januar. Dies ist die höchste Jahresrate in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Euro-Zone seit Einführung der Gemeinschaftswährung. Auch in Spanien stiegen die Verbraucherpreise mit 6,1 Prozent stärker als erwartet.

Die starke Teuerung verschärft die Debatte über den weiteren Kurs der Europäischen Zentralbank (EZB). Diese hat die Zinsen zuletzt Anfang Februar erhöht und eine weitere kräftige Anhebung für März signalisiert. Danach will sie die Lage neu bewerten.

„Die heutigen Inflationsdaten sollten für die EZB ein Warnsignal sein“, kommentierte Krämer von der Commerzbank. „Es braucht weitere, kräftige Leitzinserhöhungen, um das Inflationsproblem mittelfristig zu lösen.“

Bundesbankpräsident Joachim Nagel hält größere Zinsschritte auch in den Monaten nach März für möglich, sagte er bei der Präsentation der Jahresbilanz der Notenbank am Mittwoch. Zudem sprach er sich für eine Beschleunigung des Bilanzabbaus der EZB aus.

