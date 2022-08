Preisentwicklung Inflation in Deutschland steigt auf 7,9 Prozent – Ökonomen erwarten hohe Teuerung für längere Zeit

Frankfurt Die Inflation in Deutschland ist im August wieder gestiegen. Die Verbraucherpreise legten im Vergleich zum Vorjahr um 7,9 Prozent zu. Das gab das Statistische Bundesamt am Dienstag auf Basis einer vorläufigen Schätzung bekannt.

Im Juli lag der Wert bei 7,5 Prozent. Bereits im Mai hatten sich Waren und Dienstleistungen mit 7,9 Prozent so stark verteuert wie seit den frühen 1970er-Jahren nicht mehr.

Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten für August einen Anstieg der Inflationsrate von 7,8 Prozent erwartet.

Größter Preistreiber ist seit längerem Energie. Sie verteuerte sich im August mit 35,6 Prozent etwa so stark wie im Juli. Nahrungsmittel kosteten 16,6 Prozent mehr als im August 2021. Für Dienstleistungen mussten 2,2 (Juli: +2,0) Prozent mehr bezahlt werden.

Aktuell wird die Preisentwicklung durch den Tankrabatt und das Neun-Euro-Ticket etwas gedämpft. Beide Maßnahmen laufen jedoch Ende August aus. Daher wird für September mit einem weiteren deutlichen Anstieg der Teuerung gerechnet. Bundesbank-Präsident Joachim Nagel hält in den Herbstmonaten eine Inflationsrate von zehn Prozent für möglich.

Immer mehr Experten erwarten zudem, dass die Teuerung deutlich länger hoch bleibt. Dies hätte erhebliche Folgen für die Märkte, das Zinsniveau und die Wirtschaft insgesamt.

So warnt Moritz Kraemer, Chefvolkswirt der LBBW: „Die Inflation wird mittelfristig höher bleiben als wir das während der „Great Moderation“ der letzten 20 Jahre gewohnt waren.“ Er verweist darauf, dass die Preisentwicklung in den vergangenen Jahrzehnten vor allem durch die verstärkte Globalisierung und die wirtschaftliche Integration mit China gedämpft worden sei. Dies habe vor allem die Arbeitskosten deutlich gedrückt.

Aktuell aber gibt es den gegenläufigen Trend einer zunehmenden Entkoppelung der Weltwirtschaft durch die Folgen der Pandemie, aber auch zunehmenden Protektionismus und Nationalismus, der sich zum Beispiel in Form des Brexits gezeigt hat. „Wir sind Zeugen neuer und alarmierender Formen des Protektionismus“, warnte EZB-Direktoriumsmitglied Isabel Schnabel am Samstag in ihrer Rede auf der Notenbank-Konferenz im US-amerikanischen Jackson Hole.

Fossile Energie knapper und teurer

Sie verwies darin auch darauf, dass der grüne Wandel der Wirtschaft und der Krieg in der Ukraine fossile Energieträger wie Gas, Öl und Kohle „nachhaltig knapper und teurer machen“. Gleichzeitig gebe es bei erneuerbaren Energieträgern noch nicht ausreichende Größeneffekte, um die steigenden Kosten abzufedern.

LBBW-Chefökonom Kraemer geht außerdem davon aus, dass die gewaltigen Investitionen, die für den Umbau der Wirtschaft nötig sind, die Produktion zunächst verteuern. Dies werde sich vor allem in der Übergangsphase niederschlagen. Langfristig erwartet er, dass die Energieversorgung durch Erneuerbare günstiger wird.

Auch Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer erwartet, dass die Inflation im Euro-Raum „noch viele Jahre über dem Zwei-Prozent-Ziel der EZB liegen wird“. Aus seiner Sicht liegt dies in erster Linie an der Notenbank, die mit ihrer Geldpolitik stets auf die hochverschuldeten Staaten der Währungsunion im Süden schiele.

Ein weiterer Faktor ist die Alterung der Gesellschaft. Ökonomen streiten darüber, wie sich dies auf die Inflation auswirkt. Lange war die Sicht vorherrschend, dass die zunehmende Alterung die Teuerung eher dämpft, weil ältere Menschen mehr sparen und daher der Ersparnisüberhang in der Volkswirtschaft zunimmt.

Das Musterbeispiel hierfür ist Japan, wo der demografische Wandel besonders weit fortgeschritten ist und die Inflation besonders niedrig liegt. Allerdings bedeutet die fortschreitende Alterung auch, dass Arbeitskräfte zunehmend knapp werden.

LBBW-Chefökonom Kraemer führt als weiteres Beispiel China an. Dort sei die Erwerbsbevölkerung zwischen 1990 und 2017 um 240 Millionen gewachsen. Inzwischen aber schrumpfe sie – und das Jahr für Jahr in immer stärkerem Tempo. Gleichzeitig würden nun die Arbeitskosten in Asien steigen. „Wir importieren deshalb keine Deflation mehr, sondern Inflation“, sagt Kraemer. Zudem nehme auch in den Industrieländern die Erwerbsbevölkerung im kommenden Jahrzehnt ebenfalls rapide ab. „Das verteuert den Faktor Arbeit, was sich in steigenden Preisen niederschlägt.“

Folgen hoher Inflation für die Märkte

Die Deglobalisierung, Dekarbonisierung und Demografie sprechen also für eine längerfristig höhere Inflation. Was aber wären die Folgen für die Märkte und die Wirtschaft insgesamt? „Die Rückkehr der Inflation bedeutet eine Zeitenwende für die Finanzmärkte“, meint Commerzbank-Chefvolkswirt Krämer. Er geht davon aus, dass die Unsicherheit steigen wird. Auch Schnabel sprach in ihrer Jackson Hole-Rede von einer „neuen Ära der Volatilität“.

Ablesen lässt sich das aktuell zum Beispiel am Anleihemarkt, wo die Schwankungen enorm zugenommen haben. Nach der Finanzkrise versuchten die Notenbanken die Zinserwartungen sehr weit im Voraus zu steuern. Dies taten sie, indem sie sich für sehr lange Zeit auf einen bestimmten geldpolitischen Kurs festlegten. Diese Strategie funktionierte so lange wie die Inflation stetig extrem niedrig war.

Im aktuellen Umfeld, wo die Teuerung zuletzt immer wieder deutlich höher ausfiel als erwartet, erwies sich diese langfristige Festlegung jedoch als Problem. In einem Umfeld, in dem die Inflation sprunghaft steigt, ist mehr Flexibilität der Notenbank nötig.

Für die Märkte aber bedeutet dies auch: Die Aktionen der Währungshüter sind schwerer vorherzusehen, wodurch eben die Unsicherheit steigt. Das wiederrum ist tendenziell eher schlecht für besonders riskante Vermögenswerte, wie Kryptowährungen, Schwellenländer-Anlagen oder bestimmte Technologie-Aktien. LBBW-Chefökonom Kraemer erwartet daher nachhaltig höhere Preisabschläge für Risikoassets.

Zudem geht er davon aus, dass höhere Inflationsraten auch höhere Zinsen nach sich ziehen werden. „Für wachstumsschwache und hochverschuldete Länder wie Italien dürfte das zu einem Problem werden.“ Die Nachhaltigkeit der öffentlichen Verschuldung werde zunehmend in Frage gestellt.

Lohnquote könnte steigen

Der Ökonom der Bank Sarasin, Karsten Junius, sieht ein großes Problem darin, dass die Faktoren, die die Inflation treiben, wie die Deglobalisierung, Dekarbonisierung und Demografie ebenso wie der Krieg in der Ukraine dazu führen, „dass wir insgesamt ärmer werden“. Dies werde aber nicht ausreichend kommuniziert. Momentan wolle jeder für Preiserhöhungen kompensiert werden. Junius sieht die Gefahr, dass die Preisentwicklung dadurch noch mehr Eigendynamik entfaltet. Ein vollständiger Ausgleich sei aber unmöglich.

Der Sarasin-Ökonom rechnet damit, dass die Lohnquote „wahrscheinlich steigen wird“. Durch die Arbeitskräfteknappheit hätten die Arbeitnehmer eine deutlich bessere Verhandlungsposition. „Dies dürfte die Unternehmensgewinne und die Aktienmärkte belasten.“

Ähnlich hatte jüngst auch der DWS-Fondmanager Klaus Kaldemorgen im Handelsblatt-Interview argumentiert. Massive Lohnsteigerungen sorgten für deutlich höhere Kosten. Dies sei bei vielen Aktien noch nicht eingepreist.

Klar ist auf jeden Fall: Wenn die Inflation lange hoch bleibt, ändert das viele Zusammenhänge an den Märkten grundlegend. Noch ist dies jedoch nur bedingt eingepreist.

Das zeigt sich zum Beispiel daran, dass die nominalen Renditen langläufiger Staatsanleihen zwar deutlich gestiegen sind, aber im Vergleich zur aktuellen Inflation immer noch extrem niedrig sind. Wenn die Experten, die eine langfristig hohe Inflation erwarten, Recht behalten, könnte es also noch erhebliche Anpassungen an den Märkten geben.



