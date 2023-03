Die Teuerung in Deutschland erhöht den Druck auf die EZB. Währungshüter und Experten erwarten weitere Zinsschritte. Was dies für die Kapitalmärkte bedeutet.

Die Verbraucherpreise in Deutschland steigen weiter rasant an. (Foto: LightRocket/Getty Images) Euro-Münze

Frankfurt, Düsseldorf Die deutsche Inflation erweist sich als überraschend hartnäckig. Im Februar lag der Verbraucherpreisindex (VPI) des Statistischen Bundesamts nach vorläufiger Schätzung wie schon im Januar 8,7 Prozent über dem Vorjahresniveau. Die Erwartungen der Experten lagen im Vorfeld etwas niedriger bei 8,5 Prozent.

Am Dienstag waren bereits die Inflationszahlen für Frankreich und Spanien höher ausgefallen als vorhergesagt. In Frankreich stieg die Inflation im Februar auf 7,2 Prozent, in Spanien auf 6,1 Prozent.

Die Zahlen enttäuschen Hoffnungen und Erwartungen vieler Marktteilnehmenden, die hohe Inflation des vergangenen Jahres erledige sich schnell und damit auch der Druck auf die Notenbanken, die Zinsen weiter zu erhöhen.

Stattdessen verschärft die starke Teuerung nun die Debatte über den weiteren Kurs der Europäischen Zentralbank (EZB). Diese hat die Zinsen zuletzt Anfang Februar erhöht und eine weitere kräftige Anhebung für März signalisiert. Danach will sie die Lage neu bewerten.

