Preisentwicklung Inflationsrate in Deutschland steigt im Juni auf 6,4 Prozent

Die Teuerungsrate in der Bundesrepublik erhöht sich wieder leicht. Andere Euro-Länder melden hingegen zum Teil deutlich niedrigere Werte.

Höhere Preise für Lebensmittel haben die Inflation zuletzt weiter hoch gehalten. (Foto: dpa) Bio-Gemüse

Frankfurt Die Inflationsrate in Deutschland ist im Juni erstmals seit Jahresbeginn wieder gestiegen. Die Verbraucherpreise legten im Vergleich zum Vorjahresmonat um 6,4 Prozent zu. Das gab das Statistische Bundesamt am Donnerstag auf Basis einer vorläufigen Schätzung bekannt. Im Mai hatte die Preissteigerung bei 6,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr gelegen.

Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten für Juni im Vorfeld mit einem Wert von 6,3 Prozent gerechnet. Am Freitag veröffentlicht das europäische Statistikamt Eurostat neue Zahlen für den gesamten Euro-Raum.

Anders als Deutschland vermeldeten andere Länder wie Spanien und Italien im Vorfeld deutlich sinkende Inflationsraten. So sank die Rate in Spanien von 3,2 auf 1,9 Prozent. In Italien ging sie von 7,6 auf 6,4 Prozent zurück. Auch wenn sich die Berechnungsweisen unterscheiden, zeigt der Trend in diesen Ländern also weiter nach unten.