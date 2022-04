Preisentwicklung Türkische Inflation steigt auf 20-Jahres-Hoch – was dahinter steckt

Istanbul Die türkischen Verbraucherpreise sind im März so stark gestiegen wie seit 20 Jahren nicht mehr. Sie legten um 61,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat zu, wie das Statistikamt am Montag mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten sogar eine Teuerungsrate von 61,6 Prozent erwartet, nachdem diese im Februar noch bei rund 54 Prozent gelegen hatte. Im Monatsvergleich erhöhten sich die Verbraucherpreise um 5,46 Prozent.

Besonders hoch ist die Inflation beim Transport (rund 100 Prozent im Jahresvergleich), aber auch Lebensmittel verteuerten sich weiter. Die Erzeugerpreise legten im März laut der Statistikbehörde sogar um rund 115 Prozent im Jahresvergleich zu.

Mit dem Preisen steigt auch der Frust der türkischen Bevölkerung. Die Inflation lag in den vergangenen fünf Jahren meist im zweistelligen Bereich, was an den Einkommen und Ersparnissen der Türken zehrt.

Verantwortlich für die stark steigenden Preise in der Türkei sind zwei Faktoren: zum einen der Krieg in der Ukraine, zum anderen die zunehmend unpopuläre Wirtschaftspolitik von Staatschef Recep Tayyip Erdogan.

Vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine sind die Preise für Öl und andere Energieträger zuletzt stark angestiegen. Russland und die Ukraine sind zudem wichtige Lieferanten für Getreide und Sonnenblumenöl, das nicht nur in der Türkei knapp geworden ist, sondern zum Beispiel auch in Deutschland. Besonders das Speiseöl hatte sich in der Türkei zuletzt stark verteuert.

Während die Teuerungsrate in Deutschland zuletzt auf mehr als sieben Prozent gestiegen ist, ist sie in der Türkei fast neunmal so hoch. Die türkische Inflation wird auch dadurch befeuert, dass die Lira im vergangenen Jahr etwa die Hälfte ihres Wertes zum Dollar eingebüßt hat. Denn das rohstoffarme Land importiert mehr Waren als es exportiert. Die Einfuhren werden oftmals in Dollar und anderen Devisen abgerechnet.

Vielen Unternehmen geht es gut

Hinzu kommt: Die Führung in Ankara lässt die Preise bewusst steigen. Erdogan vertritt seit langem die unübliche Ansicht, dass die Zinsen die Inflation verursachen. Er hat aus diesem Grund im vergangenen Jahr ein neues Wirtschaftsprogramm aufgelegt, das den Fokus auf niedrige Zinsen, Exporte, Kredite und Investitionen legt. Eine steigende Inflation ist die natürliche Folge einer solchen Wirtschaftspolitik. Wer bei der türkischen Rekordinflation von einer Wirtschaftskrise spricht, liegt jedoch nur zum Teil richtig.

Denn vielen Unternehmen im Land geht es gut. Der Modehersteller Mavi zum Beispiel steigerte im vierten Quartal 2021 seine Umsätze im Vergleich zum Vorjahr um 120 Prozent. Der Gewinn vor Steuern und Abschreibungen wuchs sogar um 214 Prozent. Auch der Kekshersteller Ülker präsentierte ein Umsatzwachstum in Höhe von 50 Prozent.

Die hohen Umsätze sind gut für die Beschäftigung. Die Arbeitslosigkeit sank zuletzt saisonbereinigt auf 11,4 Prozent. Außerdem blüht die Schwarzarbeit, vor allem im Bausektor sowie in der Landwirtschaft. Mit anderen Worten: Die Inflation ist der Preis dafür, dass die Wirtschaft trotz Krieg und den Folgen der Corona-Pandemie überhaupt noch läuft.

Ökonomen gehen davon aus, dass die Inflationsrate auch am Jahresende noch bei mehr als 50 Prozent liegen wird. Die türkische Zentralbank strebt eigentlich eine Teuerungsrate von fünf Prozent an, wird dieses Ziel nach eigenen Prognose aber auch im kommenden Jahr noch deutlich verfehlen: Dann soll das Plus bei durchschnittlich 8,2 Prozent liegen.

