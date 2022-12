Im November stiegen die Verbraucherpreise gegenüber dem Vorjahresmonat um 7,1 Prozent. Das nährt Spekulationen auf kleinere Zinsschritte der US-Notenbank.

Die US-Verbraucher können etwas aufatmen, weil die Preise nicht mehr so rasant steigen. (Foto: Bloomberg) Shopping in Manhattan am Black Friday

New York In den USA scheint die Inflation ihren Höhepunkt überschritten zu haben. Das nährt Spekulationen auf kleinere Zinsschritte der US-Notenbank Fed. Für die Märkte waren die niedriger als erwartet ausgefallenen neuen Daten zur Teuerung im November eine frohe Botschaft.

Einen Tag vor der letzten US-Zinssitzung in diesem Jahr meldete das Arbeitsministerium eine Inflationsrate von 7,1 Prozent, einen Monat zuvor hatte die Teuerung noch bei 7,7 Prozent gelegen. Volkswirte hatten einen etwas höheren Wert von 7,3 Prozent erwartet.

Damit ist die Inflation in den USA zum fünften Mal in Folge gesunken. Eine große Mehrheit der Investoren rechnet nun damit, dass die Fed am Mittwoch die Zinsen nur noch um 0,5 Prozentpunkte anheben wird und nicht mehr um 0,75 Prozentpunkte, wie bei den letzten vier Malen.

