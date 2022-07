Preissteigerungen Inflation im Euro-Raum steigt auf neuen Rekordwert – allerdings je nach Land extrem unterschiedlich

Frankfurt Die Inflationsrate im Euro-Raum legte im Juli im Vergleich zum Vorjahresmonat um 8,9 Prozent zu. Das gab das europäische Statistikamt Eurostat am Freitagvormittag bekannt. Im Juni hatte die Inflation noch bei 8,6 Prozent gelegen.

Der Anstieg auf das neue Rekordhoch überrascht. Ökonomen hatten eine unveränderte Rate erwartet. In Deutschland hatte das Statistische Bundesamt einen leichten Rückgang der Inflationsrate auf 7,5 von zuvor 7,6 Prozent vermeldet. Hier wirken offenbar kurzfristige Sondereffekte wie das 9-Euro-Ticket und der Tankrabatt.

Allerdings berechnen das Bundesamt und die europäische Statistikbehörde Eurostat die Preissteigerung unterschiedlich. Die Zusammensetzung und Anpassung der Muster-Warenkörbe, aus denen den Preissteigerungen berechnet werden, ist anders. Nach der harmonisierten europäischen Berechnungsweise läge die Inflation in Deutschland bei 8,5 Prozent.

So oder so ist die Inflationsrate im Euro-Raum aber weit höher, als das von der Europäischen Zentralbank angestrebte Niveau von zwei Prozent. „Das Inflationsproblem wird immer größer,“ sagt Commerzbank-Ökonom Christoph Weil. Aus seiner Sicht steigt nun der Druck auf die Notenbank, im September die Zinsen erneut deutlich anzuheben.

Markant ist dabei nicht nur die Höhe der Inflation insgesamt – auch die Unterschiede zwischen den Ländern sind deutlich.

Wo die Inflation am höchsten ist

So liegt der Wert in Estland bei 22,7 Prozent, in Lettland bei 21 Prozent, in Litauen waren es 20,8 Prozent. In Frankreich sind es dagegen 6,8 Prozent. Vergleichsweise niedriger sind die Werte auch in Malta (6,5 Prozent) und in Italien (8,4 Prozent).

Das führt auch innerhalb der Notenbank zu Spannungen. Vor allem die Notenbankchefs aus den baltischen Staaten drängen vehement auf eine schnelle Straffung der Geldpolitik.

So sprach sich der lettische Notenbankchef Martins Kazaks bereits für einen weiteren großen Zinsschritt aus: „Ich würde sagen, dass auch die Zinserhöhung im September recht deutlich ausfallen muss.“ Dagegen sagte der italienische Notenbankchef zuletzt, es sei noch zu früh, um die Höhe des nächsten EZB-Zinsschritts festzulegen.

Bereits in der vergangenen Woche hatte die EZB die Zinsen überraschend stark angehoben – der Leitzins stieg um 0,5 Prozentpunkte. Es war die erste Erhöhung im Euroraum seit elf Jahren.

Laut Eurostat verteuerten sich im Juli vor allem die Preise für Energie. Sie stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 39,7 Prozent, nach einem Plus von 42,0 Prozent im Juni. Unverarbeitete Lebensmittel verteuerten sich um 11,0 Prozent, die Preise für Dienstleistungen stiegen um 3,7 Prozent.

Mehr in Kürze.