Preissteigerungen „Spektakulärer Rückgang“ bei Erzeugerpreisen – Inflation könnte schneller sinken

Berlin Die deutschen Unternehmen müssen erstmals seit Mai 2020 wieder weniger im Einkauf ausgeben als im Monat zuvor. Die Erzeugerpreise für gewerbliche Produkte sind im Oktober um 4,2 Prozent gegenüber dem September gesunken. Das hat das Statistische Bundesamt am Montag bekanntgegeben.

„Der überraschend starke Rückgang der Erzeugerpreise könnten ein Vorbote sein, dass wir den Höhepunkt der Inflation überschritten haben“, sagt der Düsseldorfer Ökonom Jens Südekum. Es heiße oft, die Inflation sei gekommen um zu bleiben. „Nun könnte sie sich schneller verabschieden als von vielen gedacht.“

Der LBBW-Ökonom Jens-Oliver Niklasch sprach mit Blick auf die Daten von einem spektakulären „Preisrückgang nach all den Monaten mit deutlichen Preisanstiegen“.

Hauptverantwortlich für den Rückgang ist laut den Wiesbadener Statistikern „die Entwicklung der Energiepreise“. Diese sanken im Vergleich zum September insgesamt um 10,4 Prozent. Die Preise für elektrischen Strom sanken über alle Abnehmergruppen hinweg um fast 17 Prozent. Gas wurde neun Prozent billiger.

Rechnet man Energie heraus, sind die Erzeugerpreise im Oktober im Vormonatsvergleich noch leicht gestiegen, um 0,4 Prozent. Besonders die Preise für Lebensmittel haben weiter angezogen, Zucker etwa kostete 47 Prozent mehr.

Wie Erzeugerpreise die Inflation beeinflussen

Die Produzentenpreise sind der wohl wichtigste Vorläufer für die Inflation. In der Statistik werden die Preise ab Fabriktor geführt – noch bevor die Produkte weiterverarbeitet werden oder in den Handel kommen. Zeigen die jüngsten Daten nun an, dass die Spitze der Inflation erreicht ist?

„Gerade in Phasen hoher Inflation funktioniert folgende Daumenregel recht gut: Die Erzeugerpreise kommen verzögert zu einem Drittel in den Verbraucherpreisen, also der Inflationsrate, an“, erklärt der Ökonom Lars Feld, Präsident des Freiburger Eucken-Instituts.

Noch steigen die Preise für Nahrungsmittel.

Wichtig ist dabei das „verzögert“. So lagen die Erzeugerpreise im Oktober zwar „nur“ noch 34,5 Prozent über dem Vorjahresmonat, im September aber noch um 45,8 Prozent. Nimmt man jetzt, wie Feld, an, dass sich dies zu einem Drittel in den Verbraucherpreisen niederschlägt, dürfte der Scheitelpunkt der Inflation deutlich über den zuletzt gemessenen 10,4 Prozent liegen - nämlich bei 15 Prozent. Dann aber ist ein Rückgang zu erwarten.

Mit letzterem rechnen auch die Konjunkturprognostiker der führenden Wirtschaftsinstitute. Sie gehen im vierten Quartal dieses Jahres nochmal von einer deutlich höheren Inflation aus. Erst dann, im Frühjahr 2023, rechnen sie mit einem Rückgang. Ökonom Südekum weist deshalb mit Blick auf die Erzeugerpreise daraufhin: „Für Entwarnung ist es noch zu früh.“

Das legt auch eine am Montag veröffentlichte Umfrage des Münchner Ifo-Instituts nahe. Demnach gegen die deutschen Unternehmen ihre gestiegenen Einkaufspreise langsam und unvollständig an ihre Kunden weiter.

„Weit entfernt, über dem Berg zu sein“

Die Firmen haben in den vergangenen Monaten ihre Einkaufspreise erst zu 34 Prozent durchgereicht. Bis April planen sie, auf 50 Prozent zu erhöhen. „Dies führt voraussichtlich zu weiterem Inflationsdruck bei den Verbraucherpreisen in den nächsten Monaten“, sagt Ifo-Forscher Manuel Menkhoff. Eine schwache Nachfrage, Wettbewerbsdruck und langfristige Vertragslaufzeiten hemmen die Firmen nach ihren eigenen Angaben bei Preiserhöhungen.

Die Branchen unterscheiden sich erheblich: Am stärksten plant die Industrie höhere Einkaufspreise für Energie, Rohstoffe und Vormaterialien durchzureichen. 68 Prozent der Betriebe wollen das tun. Dann folgt der Bau mit 66 Prozent. Im Handel sind es 53 Prozent, bei den Dienstleistern nur 36 Prozent.

Alexander Kriwoluzky, Leiter Makroökonomie am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW), sagt deshalb: „Was die Inflation angeht, sind wir weit davon entfernt, über dem Berg zu sein.“ Aber immerhin zeugten die Erzeugerpreise davon, dass „vieles in die richtige Richtung“ geht.

