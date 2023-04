Raphael Auer Leiter des BIZ-Innovationszentrums: „Modelle wie ChatGPT könnten das Finanzsystem revolutionieren“

Die jüngsten Fortschritte bei KI dürften weitreichende Folgen für die Finanzwelt haben. In einer neuen Zukunftsschmiede in Frankfurt sollen Forscher Ideen dazu entwickeln.

Das neue BIZ-Innovationszentrum ist in Frankfurt und Paris beheimatet. (Foto: dpa) Frankfurter Bankenviertel

Frankfurt Raphael Auer hat viel Zeit dort verbracht, wo technologische Durchbrüche entstehen. Der 45-jährige Volkswirt promovierte am Bostoner Massachusetts Institute of Technology (MIT). An der US-Eliteuni entwickelten Forscher Grundlagen für das World Wide Web oder Raumfahrttechnik für die Nasa.

Auer befasst sich mit Innovationen im Finanzsystem. Er sieht großes Potenzial und große Risiken durch die jüngsten Fortschritte bei Künstlicher Intelligenz (KI) und Sprachmodellen wie ChatGPT. Gemeint sind zum Beispiel Anwendungen, die mithilfe künstlicher Intelligenz natürliche Sprache verstehen und mit ihr interagieren. „Dies könnte das Finanzsystem revolutionieren“, sagt er. „Es ist beeindruckend, was solche Programme bereits können, aber vor allem, wie schnell sie sich entwickeln.“

Auer leitet das neue Innovationszentrum der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) – einer Art Dachorganisation der Notenbanken weltweit – in Frankfurt und Paris. Es wurde Ende März eröffnet und ist Teil eines Netzwerks von Standorten unter anderem in Stockholm, London und Singapur.