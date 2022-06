Ratssitzung EZB beendet Anleihezukäufe und kündigt Zinserhöhung für Juli an

Die Notenbank läutet den Kurswechsel in der Geldpolitik ein: Sie will den Zins im Juli erstmals seit elf Jahren anheben und stellt für September einen noch größeren Zinsschritt in Aussicht.

Die Juni-Sitzung der EZB findet auswärtig von Frankfurt in Amsterdam statt. (Foto: IMAGO/PPE) EZB-Chefin Christine Lagarde und der niederländische Notenbankchef Klaas Knot

Düsseldorf, Frankfurt Die Europäische Zentralbank (EZB) will ihre Anleihezukäufe Ende Juni beenden. Aktuell belaufen sich diese noch auf 20 Milliarden Euro, ab Juli sollen sie dann auf null sinken. Außerdem kündigt die Notenbank für Juli die erste Zinserhöhung seit knapp elf Jahren an. Den für die Geldpolitik entscheidenden Einlagenzins will sie dann um 0,25 Prozentpunkte anheben.

Das teilte die EZB am Donnerstag in einem Statement im Anschluss an ihre Ratssitzung mit. Aktuell liegt der Einlagenzins im Euro-Raum bei minus 0,5 Prozent. Das heißt: Banken müssen für überschüssige Liquidität, die sie bei der EZB halten, Minuszinsen zahlen.

Außerdem heißt es in dem Statement, dass die EZB eine weitere Zinserhöhung im September erwartet. Der Umfang dieser Anhebung werde vom mittelfristigen Inflationsausblick abhängen. „Wenn die mittelfristigen Inflationsaussichten bestehen bleiben oder sich verschlechtern, wird bei der Sitzung im September eine größere Erhöhung angebracht sein.“