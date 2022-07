Ratssitzung EZB erhöht Leitzins stärker als erwartet und beschließt neues Kriseninstrument

Frankfurt Die Europäische Zentralbank (EZB) erhöht die Zinsen im Euro-Raum. Der aktuell entscheidende Einlagenzins soll um einen halben Prozentpunkt auf null Prozent steigen. Auch der offizielle Leitzins, der bisher bei null lag, und der Zins zur Spitzenrefinanzierung sollen im selben Umfang steigen. Das gab die Notenbank am Donnerstagnachmittag bekannt.

Der Zinsschritt fällt damit größer aus als erwartet. Die EZB hatte in den vergangenen Wochen mehrfach signalisiert, die Zinsen um 25 Basispunkte anheben zu wollen. Mit ihrem heutigen Beschluss reagiert die Notenbank auf die stark erhöhte Inflation im Euro-Raum. Diese ist im Juni auf einen Rekordwert von 8,6 Prozent gestiegen.

Ab 14:45 Uhr äußert sich EZB-Präsidentin Christine Lagarde im Rahmen einer Pressekonferenz zu den neuen Beschlüssen. Diese können Sie auf unserer Homepage im Liveblog verfolgen.

Außerdem beschloss die EZB ein neues Kriseninstrument, um hochverschuldeten Staaten wie Italien zu helfen. Hintergrund ist, dass die Renditeaufschläge einzelner Länder stark gestiegen sind, seit sich die Zinserhöhungen angedeutet haben. Dies hatte Sorgen vor einer neuen Euro-Krise geweckt. Diese Gefahr will die Notenbank mit dem neuen Instrument eindämmen.

Das Instrument soll es der EZB ermöglichen, gezielt Anleihen einzelner Länder zu kaufen. Dies soll allerdings nur dann erfolgen, wenn es darum geht, „ungerechtfertigten, ungeordneten Marktdynamiken entgegenzuwirken, die eine ernsthafte Bedrohung für die Transmission der Geldpolitik im Euro-Raum darstellen“, erklärte die EZB. Genaue Kriterien, wann dies der Fall ist, nannte sie bisher aber noch nicht. Nähere Details gibt die Notenbank in einer separaten Erklärung um 15:45 Uhr bekannt.

Für die Notenbank markieren beide Beschlüsse eine historische Zäsur. Die Notenbank beendet eine mehr als ein Jahrzehnt währende Phase anhaltender Zinssenkungen bis tief in den negativen Bereich.

Das ebenfalls verabschiedete Kriseninstrument wiederum könnte die Währungsunion stabilisieren, aber auch zu neuen juristischen Streitereien führen, ob die Notenbank nicht verbotene Staatsfinanzierung betreibt.

Im Vorfeld war eigentlich lange Zeit ein Zinsschritt um lediglich 0,25 Prozentpunkte erwartet worden. So hatte die Notenbank auf ihrer Ratssitzung im Juni erklärt, die Zinsen im Juli um einen viertel Prozentpunkt, also 25 Basispunkte, erhöhen zu wollen. Diese Pläne hat Notenbankpräsidentin Christine Lagarde Ende Juni erneut bekräftigt.

Einige Experten wie Frederik Ducrozet vom Schweizer Vermögensverwalter Pictet hatten daher argumentiert, dass ein Schritt um 50 Basispunkte die Glaubwürdigkeit der EZB bei Investoren schwächen könnte und kommunikativ schwierig würde.

Die Notenbankchefin hatte die Märkte auf eine Erhöhung um 0,25 Prozentpunkte vorbereitet. (Foto: dpa) Christine Lagarde

Einige EZB-Ratsmitglieder hatten sich aber in den vergangenen Wochen bereits für eine kräftigere Zinserhöhung im Juli positioniert wie die Notenbankchefs aus Lettland, Litauen und Österreich. So hatte der lettische Notenbankchef Martins Kazaks Ende Juni erklärt, dass aus seiner Sicht unter Umständen eine nach vorn gewichtete Erhöhung der Zinsen sinnvoll sein könnte, inklusive eines größeren Zinsschritts im Juli. Aussagen des belgischen und niederländischen Notenbankchefs ließen hier ebenfalls Flexibilität erkennen. Auch in der Bundesbank gab es Sympathien für ein derartiges, aggressiveres Vorgehen.

Die Befürworter eines kräftigen Zinsschritts argumentieren, dass ein deutliches Zeichen im Kampf gegen die Inflation nötig sei, um eine Lohn-Preis-Spirale zu verhindern, bei der sich beide Faktoren gegenseitig hochschaukeln.

Zum Teil gibt es auch die Hoffnung, durch einen stärkeren Zinsschritt den Wechselkurs des Euro zu stützen und so ebenfalls die Inflationsgefahren zu dämpfen. Der Euro hatte zuletzt im Vergleich zum US-Dollar deutlich an Wert verloren und war unter die Parität zur US-Währung gefallen.

Dies wiederum verstärkt tendenziell den Inflationsdruck, weil viele Importe wie zum Beispiel Öl und andere Rohstoffe in Dollar abgerechnet werden. Das bedeutet: Wenn der Euro-Kurs sinkt, steigen die Importpreise, was den Preisdruck weiter verstärkt.

EZB gibt Ende der Forward Guidance bekannt

Außerdem gab die Notenbank das Ende der sogenannten Forward Guidance bekannt. Damit ist die Orientierung über die künftige Geldpolitik gemeint. Die EZB hatte dieses zusätzliche Instrument eingeführt, als die Zinsen die Nullgrenze erreichten. Ziel war es, die Markterwartungen über die künftigen Zinsen zu beeinflussen.

Fortan jedoch könne der Rat „zu einem Ansatz übergehen, bei dem Zinsbeschlüsse von Sitzung zu Sitzung gefasst werden“, heißt es im Statement am Donnerstag. Gleichwohl stellte die Notenbank eine weitere Erhöhung der Zinsen bei den kommenden Sitzungen in Aussicht. Dies werde „angemessen“ sein.

Was das neue Instrument der EZB bedeutet

Langfristig sogar noch bedeutender als die Zinserhöhung könnte das neue Kriseninstrument der EZB sein. Mit ihm kann die Notenbank im Notfall unbegrenzt Anleihen einzelner Euro-Länder kaufen. Seit Mitte Mai haben die Renditen für die Anleihen im Euro-Raum deutlich angezogen, nachdem die EZB baldige Zinserhöhungen signalisierte.

Bei den italienischen Staatsanleihen war die Bewegung besonders ausgeprägt: Die Rendite stieg von unter 2,9 Prozent im Mai bis auf fast 4,3 Prozent an. Daraufhin traf sich der EZB-Rat am 15. Juni zu einer Sondersitzung und kündigte das neue Kriseninstrument an.

Befürworter argumentieren, dass es dadurch für die EZB leichter wird, in der Breite die Zinsen anzuheben. Wenn die Renditen in Ländern wie Italien oder Spanien durch die Straffung der Geldpolitik sehr viel stärker steigen als zum Beispiel in Deutschland, könnte es schwieriger werden, Zinserhöhungen durchzusetzen. Steigende Renditen für Staatsanleihen treiben auch die Finanzierungskosten der Unternehmen des jeweiligen Landes hoch.

Das Vorhaben hat durch die aktuelle Regierungskrise in Italien aber noch an Brisanz gewonnen. Nachdem der italienische Ministerpräsident Mario Draghi am Donnerstag erneut seinen Rücktritt erklärt hat, könnte es dort nun im Herbst Neuwahlen geben. Dabei liegt aktuell in Umfragen die ultrarechte Fratelli d'Italia vorne. Sollte eine neue Regierung teure Ausgaben beschließen, könnte dies das Vertrauen von Investoren weiter schwächen und die EZB in Bedrängnis bringen.

Direktoriumsmitglied Isabel Schnabel hatte im Vorfeld erklärt, die Notenbank wolle nur dann reagieren, wenn die Renditen in einzelnen Ländern aus spekulativen und nicht aus fundamentalen Gründen hochschießen. Aus Sicht vieler Ökonomen gilt dies bei einer Regierungskrise nicht.

„Eine selbstverschuldete politische Krise in Italien ist das Lehrbuchfall einer Situation, in der die EZB nicht eingreifen sollte,“ sagt Frederik Ducrozet, EZB-Experte des Schweizer Vermögensverwalters Pictet. Ohnehin ist es schwierig, Entwicklungen aus fundamentalen Gründen von spekulativ getrieben zu unterscheiden.

Auch Bundesbank-Präsident Nagel hatte Zweifel geäußert, ob sich beide Faktoren sauber trennen lassen. „Es ist in Echtzeit so gut wie unmöglich, sicher festzustellen, ob eine Spread-Ausweitung fundamental gerechtfertigt ist. Hier gerät man schnell in gefährliches Fahrwasser,“ warnte er. Zudem argumentierte er, es sei durchaus plausibel, dass die Risikozuschläge in hochverschuldeten Mitgliedsländern wegen der angekündigten Zinswende stärker steigen würden. „Wenn das risikofreie Zinsniveau steigt, überprüfen Marktteilnehmer ihren Risikoappetit.“

Das neue Instrument könnte auch zu neuen juristischen Streitereien führen, ob die Notenbank nicht verbotene Staatsfinanzierung betreibt, was ihr laut ihren Statuten verboten ist. Commerzbank-Ökonom Michael Schubert hatte die EZB vor der Entscheidung am Donnerstag vor einem Dilemma gesehen. Aus seiner Sicht macht sie sich rechtlich umso angreifbarer, je effektiver sie das Programm gestaltet, indem sie Käufe unter lockeren Bedingungen zulässt oder potenziell unbegrenzt interveniert.

Voraussetzung für die Nutzung des neuen Instruments soll sein, dass das betroffene Land die Bedingungen des Corona-Wiederaufbaufonds einhält. Dies gilt als vergleichsweise geringe Hürde im Vergleich zu dem unter dem Kürzel OMT bekannten früheres Anleihekaufprogramm und Hilfen des europäischen Rettungsfonds ESM.

