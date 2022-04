Ratssitzung EZB lässt Zinsen unverändert – Anleihekäufe sinken bis Juni monatlich

>> Jetzt hier live verfolgen: So erklärt Christine Lagarde auf ihrer Pressekonferenz die Beschlüsse der EZB

Damit legt sich die EZB etwas stärker auf ein baldiges Ende der Anleihezukäufe fest, sagt aber nicht explizit, dass diese im Juni beendet werden. Frederik Ducrozet, Ökonom beim Schweizer Vermögensverwalter Pictet, geht daher davon aus, dass es auf der nächsten Sitzung im Juni noch nicht zu einer Zinserhöhung kommen wird, wie er auf Twitter schreibt.

The statement is marginally more hawkish but falling short of a firm commitment to end the APP in June, hence not opening up the possibility of lift-off in July. This may explain the (dovish) market reaction. https://t.co/nvKRXpa0fT