 Ratssitzung: EZB lässt Zinsen unverändert

Die Notenbank geht davon aus, dass sie ihre Anleihezukäufe im Sommer beenden wird. EZB-Chefin Lagarde äußert sich ab 14.30 Uhr in ihrer Pressekonferenz.

Die Notenbank will ihre Anleihekäufe in den kommenden Monaten wie geplant reduzieren. (Foto: dpa) EZB-Sitz in Frankfurt

Frankfurt Die Europäische Zentralbank (EZB) belässt die Zinsen wie erwartet auf dem bisherigen Niveau. Außerdem hält sie an ihrem Plan für eine Reduktion ihrer Anleihekäufe fest. Ab dem dritten Quartal könnte sie dann netto keine weiteren Papiere mehr kaufen. Das teilte die Notenbank im Anschluss an ihre Ratssitzung am Donnerstag in Frankfurt mit.

Sie beließ den Einlagenzins auf dem bisherigen Niveau von minus 0,5 Prozent und den Leitzins bei null Prozent. Das Anleihekaufprogramm APP soll ab April bei 40 Milliarden Euro monatlich liegen und dann im Mai auf monatlich 30 Milliarden und im Juni auf 20 Milliarden Euro sinken.

Die seit der letzten EZB-Ratssitzung im März eingegangenen Daten hätten innerhalb des Gremiums „die Erwartung bekräftigt, dass die Nettokäufe von Anleihen im dritten Quartal abgeschlossen werden sollten“, heißt es im Statement der Notenbank.