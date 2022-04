Ratssitzung Stagflation, Zinswende, Renditen: Auf diese drei Punkte kommt es bei der EZB-Sitzung an

Die steigende Inflation setzt die Notenbank weiter unter Druck. Investoren erhoffen sich von der Ratssitzung am Donnerstag Hinweise auf mögliche Zinserhöhungen.

Am Donnerstag berät der Rat der Notenbank über den weiteren Kurs in der Geldpolitik. (Foto: dpa) EZB-Zentrale in Frankfurt

Frankfurt Für Notenbanker gab es in den vergangenen Monaten eine Art Déjà-vu-Erlebnis, wenn die Statistiker neue Inflationszahlen veröffentlichten. Stets fielen die Werte höher aus, als es die Notenbanken erwartet hatten, so als ob sich ein Ereignis stets wiederholt.

So auch im Euro-Raum, wo die Inflation im März mit 7,5 Prozent einen Rekord erreichte. Mit jedem Monat, in dem sich dieser Trend fortsetzt, bringt das die Europäische Zentralbank (EZB) in eine schwierigere Lage. Bei der Ratssitzung der Notenbank an diesem Donnerstag dürfte es daher kontroverse Debatten über den weiteren Kurs geben.

Im März hatte die EZB beschlossen, ihre Anleihezukäufe im Sommer zu beenden. Dies gilt als Voraussetzung für Zinserhöhungen. Bisher hat sie sich aber noch nicht auf eine Anhebung festgelegt und lediglich betont, dass ihre weiteren Entscheidungen von den künftigen Daten abhängen werden. Diese Herangehensweise ist jedoch nicht ohne Risiko.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen