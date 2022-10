SNB Schweizer Notenbank macht 142 Milliarden Franken Verlust – Eigenkapital „schmilzt dahin“

Die SNB schreibt in den ersten neun Monaten des Jahres den größten Verlust seit ihrer Gründung. Die Zahlen sind auch ein Indiz für Milliardenverluste bei der Europäischen Zentralbank.

In der Vorjahresperiode hatte die SNB noch einen Gewinn von 41,4 Milliarden Franken ausgewiesen. (Foto: imago images/Andreas Haas) Schweizerischen Nationalbank

Zürich Zinserhöhungen und der stärkere Franken haben der Schweizerischen Nationalbank (SNB) tiefrote Zahlen beschert. In den ersten neun Monaten 2022 verzeichnete die Notenbank einen Verlust von 142,4 Milliarden Franken, wie sie am Montag mitteilte. Damit verbuchte die Zentralbank den höchsten Fehlbetrag seit ihrer Gründung im Jahr 1907. In der Vorjahresperiode hatte die SNB noch einen Gewinn von 41,4 Milliarden Franken ausgewiesen.

Vor allem die Fremdwährungsbestände der Notenbank sorgten für einen Verlust von 141 Milliarden Franken. Das Ergebnis ist eine direkte Folge der unkonventionellen Geldpolitik der SNB. Um die ungebremste Aufwertung des Frankens zu stoppen, die der Schweizer Exportwirtschaft geschadet hätte, hatte die Bank im großen Stil Franken verkauft und Fremdwährungen wie Euro oder Dollar erhalten.

So hat die Notenbank eine rund 880 Milliarden Franken schwere Devisenreserve angehäuft. Diese Fremdwährungsbestände hat die SNB unter anderem in Anleihen und auch Aktien angelegt.