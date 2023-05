Staatsanleihen Schwellen- und Entwicklungsländern droht „Schuldenwall“ von 39 Milliarden Dollar

Der Internationale Währungsfonds (IWF) warnt vor einer Schuldenkrise in Schwellen- und Entwicklungsländern. Laut einer Analyse könnten für diese Staaten im Jahr 2025 rund 39 Milliarden US-Dollar an Rückzahlungen anfallen.

Düsseldorf Rund 30 Milliarden Dollar: Das ist die Summe der Schulden, die die 160 Schwellen- und Entwicklungsländer allein im Jahr 2024 refinanzieren müssen. Im Jahr 2025 könnten es laut einer Analyse der ING Bank sogar rund 39 Milliarden Dollar sein – ein enormer Anstieg, verglichen mit den nur acht Milliarden Dollar, die seit März dieses Jahres noch fällig sind.

Kein Wunder, dass der Internationale Währungsfonds (IWF) jüngst vor einem wachsenden „Schuldenwall“ warnte, der in den vergangenen Jahren aus einer Kombination von steigenden Kreditsummen und kürzeren Fälligkeiten entstanden ist. Nun steht eine kritische Refinanzierungsphase bevor – und diese könnte aufgrund der hohen Zinsen kaum zu bewältigen sein.

Während die Schulden der Schwellenländer relativ zur Wirtschaftsleistung im Jahr 2010 noch im Schnitt bei 37,4 Prozent lagen, betrug das Verhältnis im Jahr 2021 etwa 64 Prozent. Bei den Entwicklungsländern stieg die Quote von 28 auf 48,7 Prozent. Gleichzeitig verkürzten sich über die Jahre die Fälligkeiten der Kredite: „Die erhebliche Zunahme der Emission von Staatspapieren mit kürzerer Laufzeit bedeutet ... eine erschwerte Rückzahlung“, heißt es in einer Analyse des IWF.

Nachdem Regierungen in den Pandemiejahren große Summen an Krediten für ihre Hilfsprogramme aufnehmen mussten – damals allerdings noch zu niedrigen Zinsen –, stehen viele Staaten heute vor Bergen an Fälligkeiten. Auf mehr als 70 Entwicklungsländer weltweit kommen Gesamtschulden in Höhe von rund 326 Milliarden US-Dollar, schreibt die Nachrichtenagentur Bloomberg.

Um der Staatspleite zu entgehen, planen Schwellen- und Entwicklungsländer die Umschuldung ihrer Anleihen oder verhandeln Hilfskredite. Eine Beruhigung der Lage ist vorerst nicht in Sicht.

Ghana: Finanzminister plant Umschuldung inländischer Bonds

Betroffen vom Schuldenstress aufgrund nahender Rückzahlungsforderungen ist laut IWF vor allem Afrika: Fast zwei Drittel der Länder des Kontinents seien einem hohen Schuldenrisiko ausgesetzt und können die Kredite aller Voraussicht nach nicht zuverlässig zurückzahlen.

In den vergangenen Jahren kam es in Sambia und Ghana zu Zahlungsausfällen, außerhalb des Kontinents unter anderem in Pakistan und Sri Lanka. „Höhere Zinssätze und wachsende Renditespannen auf Staatsanleihen machen die Finanzierung teurer oder sogar unerschwinglich“, schreibt der IWF in einer Stellungnahme.

„Wir gehen davon aus, dass das derzeitige Zinsniveau und die Verringerung der Kapitalströme in die Entwicklungsländer weiterhin für einen erheblichen finanziellen Druck sorgen werden“, zitiert Bloomberg den Präsidenten der Weltbank, David Malpass. Malpass warnte jüngst vor den gravierenden Folgen einer möglichen Schuldenkrise und appellierte an die G7-Staaten, die Umschuldungsprogramme der Entwicklungsländer zu unterstützen.

Der ghanaische Finanzminister Ken Ofori-Atta warnte jüngst, dass die Staatsverschuldung des Landes nicht weiter tragfähig sei. Der Schuldendienst verschlinge inzwischen „mehr als die Hälfte der gesamten Staatseinnahmen und fast 70 Prozent der Steuereinnahmen“.

Daher hat sich das Land um einen Rettungskredit des IWF in Höhe von drei Milliarden Dollar beworben. Mitte Mai wurde die Maßnahme bewilligt. Voraussichtlich noch in diesem Jahr wird Ghana 1,2 Milliarden Dollar erhalten, dann weitere 350 Millionen Dollar alle sechs Monate. Der Clou: Allein der Volksrepublik China schuldet das Land laut IWF rund 1,9 Milliarden Dollar, also fast zwei Drittel des Gesamtwerts des Rettungskredits.

Ghanas Finanzminister Ken Ofori-Atta

Um das IWF-Geld überhaupt erhalten zu können, musste Ghana seine Anleihen im großen Stil umschulden: Anfang 2023 brachte Finanzminister Ofori-Atta ein Umtauschprogramm für inländische Gläubiger auf den Weg, bei dem alte, hochverzinste Staatsanleihen mit baldiger Fälligkeit gegen neue, niedrigverzinste Anleihen mit längerer Laufzeit getauscht werden. So solle die Schuldenlast Ghanas „auf möglichst transparente, effiziente und zügige Weise“ gesenkt werden. Insgesamt wurden Anleihen in Höhe von etwa acht Milliarden Dollar mit einer Verzinsung von durchschnittlich 19 Prozent gegen Anleihen mit einem Zins von 8,35 Prozent getauscht.

Rund acht Prozent der inländischen Staatsschulden Ghanas sind von Pensionsfonds und Versicherungen finanziert. Daher führte der Umtausch zu Protesten in der ghanaischen Bevölkerung, die um die Sicherheit der Sozialleistungen bangte.

Im Februar verkündete die Regierung, dass mehr als 80 Prozent der Gläubiger, größtenteils Banken und Unternehmen, an dem Anleiheumtausch teilnehmen würden – allerdings nicht ganz freiwillig: Wie die Ratingagentur Fitch berichtet, haben nicht teilnehmende Banken keinen Anspruch auf Liquiditätshilfe aus dem Finanzstabilitätsfonds der Regierung.

Ärmere Länder stecken im Dilemma: Hoher Geldbedarf bei geringer Sicherheit

Die Zeit werde knapp für viele Schwellen- und Entwicklungsländer, deren Marktzugang aufgrund hoher Zinskosten eingeschränkt ist, sagt James Wilson, der für die ING Bank zu Schwellenländer-Anleihen forscht. Der Refinanzierungsdruck afrikanischer Länder wie Kenia, Ägypten und Angola „wird in den kommenden Jahren wahrscheinlich bestehen bleiben“. Heißt: Länder, die jetzt keine Programme zur Umstrukturierung ihrer Schulden auf den Weg bringen, könnten in den kommenden Jahren noch stärker unter der Tilgungslast leiden.

Länder wie Ghana müssen Gläubigern hohe Renditen auf ihre Staatsanleihen versprechen, um an Geld zu gelangen. Die Spreads afrikanischer Entwicklungsländer – die Differenz zwischen dem Zins ihrer Staatsanleihen und dem von US-Anleihen, jeweils mit zehnjähriger Laufzeit – betragen teilweise zehn Prozentpunkte oder mehr.

Zwischenzeitig schrumpfte die Differenz im Pandemiejahr 2020, weil dadurch ärmeren Ländern ermöglicht werden sollte, Kredite für ihre Corona-Hilfsprogramme aufzunehmen, erklärt Wilson. Heute liegt sie jedoch wieder auf dem hohen Vorniveau. Das ist beispielsweise in Kenia, Nigeria oder Ägypten der Fall.

Entwicklungs- und Schwellenländer stecken in einem Dilemma: Die extrem hohen Renditen, die sie auf ihre Staatsanleihen geben müssen, um an Geld zu kommen, sind gleichzeitig ein Indikator für hohen Geldbedarf bei geringer Sicherheit.

Länder, die besonders anfällig für Naturkatastrophen sind, schneiden in Kreditratings oft schlechter ab. Der Klimawandel verschlimmert die Situation.

Ein Blick in die Daten der Rating-Agenturen zeigt: Die Kreditwürdigkeit der meisten Schwellen- und Entwicklungsländer ist schlecht. Das hat auch Gründe, für die die Länder gar nichts können, schreibt der IWF, beispielsweise ein erhöhtes Risiko, von Naturkatastrophen als Folge des Klimawandels getroffen zu werden.

Ägypten wirbt um Drei-Milliarden-Dollar-Hilfskredit – IWF fordert Reformen

Auch politische Krisen können dazu führen, dass Länder ihre Schulden nicht rechtzeitig oder in Gänze zurückzahlen. Aktuell ist das in Pakistan der Fall. Wie Bloomberg berichtet, könnte das Land ab Juni dieses Jahres zahlungsunfähig sein. Die einzige Lösung für das asiatische Entwicklungsland: ein 6,5 Milliarden Dollar schweres Hilfsprogramm des IWF.

Um diese Hilfe kämpft Pakistan gerade. Doch die Chancen des Landes, dessen Finanzierungsbedarf 2024 bei fast 140 Prozent der Staatseinnahmen und -reserven liegen könnte, stehen angesichts der anhaltenden politischen Unruhen schlecht.

Hilfspakete des IWF sind ein Weg für Länder, die Schuldenkrise zumindest zu dämpfen. Aktuell verhandelt auch Ägypten mit der Organisation über ein Rettungspaket in Höhe von drei Milliarden Dollar.

Der IWF fordert im Gegenzug für das Geld allerdings Reformen: „Zum einen die Wiederherstellung der Preisstabilität durch eine straffere Geldpolitik oder eine Anhebung des Leitzinses und zum anderen der Schutz der schwachen Bevölkerung durch eine gezielte Budgethilfe für die Bedürftigen“, erklärte die IWF-Beauftragte für das Land, Ivanna Vladkova Hollar, im Januar.

Die Organisation ist hier in einer besonderen Verhandlungsposition: Ägypten ist nach Argentinien der größte Schuldner des IWF mit einer ausstehenden Refinanzierungssumme von mehr als 13,4 Milliarden Dollar.

