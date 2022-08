Staatsfonds Rekordverlust: Kriegs- und Krisenangst setzt Norwegens Ölfonds zu

Stockholm Kriegsangst sowie die Furcht vor Inflation und Rezession haben dem größten Staatsfonds der Welt schwer zugesetzt. Der norwegische Ölfonds hat im ersten Halbjahr einen Rekordverlust von knapp 1,7 Billionen Kronen (170 Milliarden Euro) verbucht. Das entspricht einem Minus von 14,4 Prozent.

Der Chef des 1996 gegründeten Fonds, Nicolai Tanger, erklärte: „Der Verlust ist der höchste, den wir seit dem Start des Fonds in Kronen hatten.“ Er betonte jedoch, dass der Ölfonds gegenüber seinem Referenzindex um 1,14 Prozentpunkte besser abgeschnitten hat. Hatte der Fonds Ende vergangenen Jahres noch 12.340 Milliarden Kronen verwaltet, waren es Ende Juni nur noch 11.657 Milliarden.

„Der Markt war geprägt von steigenden Zinsen, hoher Inflation und Krieg in Europa“, sagte Tangen. Die höchsten Verluste entstanden bei den Investitionen in Aktien. Das Minus in den ersten sechs Monaten betrug 17 Prozent. Es waren vor allen die Investitionen in Technologiewerte wie Alphabet, Apple und Meta, die das Ergebnis besonders stark beeinflussten.

Das Minus in diesem Sektor betrug 28 Prozent. Die größten Verluste mit einem Minus von 38 Billionen Kronen verzeichnete der Fonds bei seiner Beteiligung an Meta, gefolgt von Amazon (-35 Prozent) und Apple (-30 Prozent). Die Beteiligungen an Unternehmen der Energiebranche entwickelten sich dagegen positiv: Der Fonds verzeichnete bei ihnen ein Plus von 13 Prozent.

Viele der Technologiewerte haben seit Ende Juni wieder ins Plus gedreht, sodass ein Teil der Verluste wieder kompensiert werden konnte. Bei den Investitionen in Staatsobligationen betrug das Minus 9,3 Prozent, bei Immobilien lag es bei 7,1 Prozent.

Norwegische Regierung verändert Anlagestrategie

Der gesamte Aktienanteil betrug Ende Juni 68,5 Prozent des Kapitals. 28,3 Prozent entfielen auf Obligationen und drei Prozent auf Immobilien. Aufgrund des schwierigen wirtschaftlichen und politischen Umfelds hat der Fonds seinen Aktienanteil leicht reduziert, während die Investitionen in Obligationen etwas erhöht wurden.

Da der Fonds nicht im Inland investieren darf, um eine Überhitzung der nationalen Wirtschaft zu vermeiden, sind die meisten Beteiligungen in Euro und Dollar notiert. Insgesamt hält der Fonds 1,3 Prozent sämtlicher auf der Welt ausgegebenen Aktien. Er ist an 9338 Unternehmen in 70 Ländern beteiligt.

Die Anlagestrategie beruht auf Vorgaben der norwegischen Regierung. 2019 erhielt der Fonds die Erlaubnis, seine Investments in Aktien um zehn Prozentpunkte auf nunmehr 70 Prozent zu erhöhen. 25 Prozent dürfen in Staatsanleihen angelegt werden, fünf Prozent in Immobilien.

Die Regierung entschied auch, dass sich der Fonds schrittweise aus der Kohlebranche zurückziehen soll. Damit haben die Fondsmanager bereits begonnen - in den Augen von Umweltschutzorganisationen allerdings nicht umfassend genug.

Der Ölfonds wurde 1996 gegründet, um den Wohlfahrtsstaat auch nach dem Versiegen der Öl- und Gasquellen noch finanzieren zu können. In den Fonds fließen die staatlichen Einnahmen aus dem Ölgeschäft des Landes. Der Ölfonds dient aber nicht nur der sozialen Vorsorge, sondern soll auch den Staatshaushalt in der Balance halten.

