Staatsschulden Mehr als eine halbe Billion Euro: Bund leiht sich Rekordsumme am Markt

Frankfurt Auf die Märkte kommt im neuen Jahr eine wahre Flut an neuen Bundeswertpapieren zu. Deutschland muss sich bei Investoren an den Geld- und Kapitalmärkten mehr als 539 Milliarden Euro leihen. Das gab die für das deutsche Schuldenmanagement zuständige Finanzagentur am Mittwoch bekannt.

So massiv wie dann 2023 musste der Bund die Märkte noch nie in Anspruch nehmen. Im Vergleich zu diesem Jahr steigen die Anleihe-Emissionen um ein Fünftel. Grund dafür sind die hohen Kosten wegen der Energie- und der Coronakrise. Die Ausgaben im Bundeshaushalt werden auch im kommenden Jahr die Einnahmen übersteigen, unter anderem wegen der Gas- und Strompreisbremse.

Hinzu kommt, dass 2023 Bundeswertpapiere im Umfang von gut 325 Milliarden Euro fällig werden und refinanziert werden müssen. Für die Schuldenmanager wird es herausfordernd, genügend Abnehmer für die Anleihen zu finden. Zum einen brauchen auch die anderen Euro-Länder mehr Geld, zum anderen fällt die Europäische Zentralbank (EZB) als großer Käufer von Anleihen aus.

Deutschland plant im kommenden Jahr neue Anleihen mit Laufzeiten von mindestens zwei Jahren über 295 bis 299 Milliarden Euro zu begeben. Hinzu kommen Geldmarktpapiere mit Laufzeiten zwischen drei und sechs Monaten über 242 Milliarden Euro.

Auch andere Euro-Länder brauchen mehr Geld

Im Fokus der Märkte stehen vor allem die Anleihen – und davon emittiert nicht nur Deutschland mehr. Die britische Großbank HSBC schätzt, dass die Euro-Länder im neuen Jahr insgesamt Anleihen über 1,2 Billionen Euro ausgeben werden. Das wären knapp 100 Milliarden Euro mehr als 2022.

Die EZB fällt dabei als Nachfrager zunehmend aus. In den vergangenen Jahren hat die Notenbank Anleihen – vor allem Staatspapiere – aus den Euro-Ländern über mehr als fünf Billionen Euro erworben. Seit Ende Juni kauft die Notenbank aber keine neuen Anleihen mehr, sondern ersetzt nur noch auslaufende Papiere. Im Laufe des nächsten Jahres dürfte die EZB aber auch diese Ersatzinvestitionen einschränken.

Sebastian Fellechner von der DZ Bank schätzt, dass die EZB ihre Bilanz im neuen Jahr um 130 Milliarden Euro kürzen wird. Das erschwere die Refinanzierung der Euro-Länder, betont Fellechner.

EZB fällt als Käufer aus

Ulrich Stephan, Chefanlagestratege für Privat- und Firmenkunden bei der Deutschen Bank, erwartet, dass die Länder der Währungsunion allein im ersten Quartal für ihre Anleihen ohne EZB-Käufe eine dreieinhalbmal so hohe Nachfrage generieren müssen wie in den beiden Vorjahren. Stephan geht zwar davon aus, dass dies gelingt, aber die Staaten müssten möglicherweise höhere Renditen bieten, um Käufer zu finden.

Tammo Diemer, Geschäftsführer der Finanzagentur, versucht zu beruhigen: „Mein Eindruck ist, dass die Nachfrage nach Bundesanleihen nach wie vor hoch ist.“ Angesichts der gestiegenen Renditen interessieren sich laut Diemer inzwischen auch wieder Investoren wie Versicherer und Fondsmanager für Bundesanleihen.

Diese hätten sich in Zeiten des Niedrigzinsumfeldes zurückgezogen, seien nun aber wieder aktiver. Tatsächlich betonen in ihren aktuellen Jahresausblicken Asset-Manager wie JP Morgan Asset Management, Pimco, DWS, BNP Paribas Wealth Management oder Schroders , dass Anleihen wieder attraktiver sind.

Angesichts der massiv gestiegenen Inflation und der scharfen Zinswende der Notenbanken sind die Renditen an den Anleihemärkten gegenläufig zu den gefallenen Kursen historisch schnell und deutlich gestiegen. Die Rendite der als Richtschnur für die langfristige Refinanzierung im Euro-Raum geltenden Bundesanleihe mit zehn Jahren Laufzeit stieg seit Januar von minus 0,10 Prozent auf bis zu 2,4 Prozent. Seit Oktober hat sich die Lage etwas beruhigt. Aktuell liegt die Rendite bei gut 1,9 Prozent.

Die Schulden werden teurer

Damit liegt die Rendite so hoch wie vor gut neun Jahren. Anleger bekommen mehr Geld – für den Bund wird die Refinanzierung entsprechend teurer. 2022 lag die durchschnittliche Rendite bei allen Geld- und Anleiheauktionen laut Finanzagentur im Schnitt bei 0,62 Prozent.

2021 hatte der Bund mit der Aufnahme neuer Schulden noch Geld verdient. Neue Anleihen wurden damals mit einer Rendite von im Schnitt minus 0,59 Prozent platziert. Für 2023 rechnet Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) mit Zinskosten in Höhe von 29,6 Milliarden Euro – das ist mehr als siebeneinhalbmal so viel wie 2021.

Konkret hat die Finanzagentur für das neue Jahr 73 Termine geplant, an denen sie Anleihen begeben oder aufstocken wird. Dabei sollen herkömmliche Bundesanleihen mit Laufzeiten von zwei, fünf, sieben, zehn und 15 Jahren über 274 Milliarden Euro versteigert werden. Hinzu kommen Auktionen über insgesamt sechs Milliarden bis acht Milliarden Euro für Anleihen, deren Zins- und Rückzahlung an die Inflationsrate gekoppelt ist, und grüne Bundesanleihen für 15 Milliarden bis 17 Milliarden Euro.

Vier Anleihetermine stehen noch nicht im Plan

Bei grünen Bundesanleihen dient die Mittelverwendung der Erreichung umweltfreundlicher Ziele. Deutschland begibt grüne Anleihen erst seit 2020, liegt laut Diemer aber bereits hinter Frankreich auf Platz zwei der grünen Emittenten im Euro-Raum.

Zusätzlich soll es vier Bundesanleihen geben, die nicht über eine Auktion, sondern über Bankensyndikate vergeben werden. Das Volumen dabei steht noch nicht exakt fest, doch Diemer gibt einen Hinweis. Im zu Ende gehenden Jahr gab es ebenfalls vier syndizierte Anleihen über insgesamt 18 Milliarden Euro. Diemer kann sich für 2023 eine ähnliche Größenordnung vorstellen.

Bei syndizierten Anleihen verkaufen Banken als Konsortialführer die Papiere an Investoren. Dieses Verfahren, für das die Banken Gebühren bekommen, ist auch bei Unternehmensanleihen üblich und sorgt dafür, dass es in der Regel tatsächlich mehr als genug Nachfrage gibt. Der Bund nutzt Konsortialbanken nur bei den nicht ganz so gängigen Anleihen. Geplant sind für 2023 Syndikate für zwei neue Bundesanleihen mit 15 und 30 Jahren Laufzeit und zwei Syndikate für eine zehnjährige und eine „länger laufende“ grüne Anleihe.

Bei herkömmlichen und etablierteren Anleihen greift der Bund dagegen auf das Auktionsverfahren zurück. Hierbei ersteigern die derzeit 31 Banken die angebotenen Anleihen und verkaufen sie erst anschließend zum großen Teil an Investoren weiter.

Der Wirtschaftsstabilisierungsfonds bekommt in den nächsten Wochen Geld

Noch in diesem Jahr wird die Finanzagentur zudem den Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) mit den vorgesehenen Finanzmitteln von 200 Milliarden Euro ausstatten. Der WSF finanziert bis Sommer 2024 Maßnahmen zur Abfederung der Folgen der Energiekrise.

In diesem Jahr hat der Fonds 35 Milliarden Euro ausbezahlt. Dieses Geld hat die Finanzagentur regulär am Markt refinanziert. Die verbleibenden 165 Milliarden Euro wird die Agentur über Anleihen direkt an den WSF geben und erst dann am Markt verkaufen, wenn der Fonds das Geld ausgibt.

