Steigende Preise Hat die Inflation ihren Höhepunkt erreicht? Wie Experten die Lage in den USA und Europa einschätzen

Frankfurt Es sind historische Rekorde, die die Inflation zuletzt erreicht hat. Im Euro-Raum lag sie im Juli bei 8,9 Prozent – so hoch wie noch nie seit der Einführung des Euros. Dabei stiegen die Preise in einzelnen Ländern sogar noch viel extremer wie etwa in Estland, wo sie sich um 22,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr erhöhten. Einige Experten erwarten für September auch für den gesamten Euro-Raum zweistellige Werte.

Laut einer Umfrage der Unternehmensberatung McKinsey von Juli machen die stark steigenden Preise den Deutschen derzeit mehr Sorgen als alles andere. Umso drängender die Frage: Wann ist der Höhepunkt erreicht?

Tesla-Chef Elon Musk sieht hierfür Anzeichen. Auf Sicht der nächsten sechs Monate dürften die Kosten für Rohstoffe und Komponenten sinken, sagte er am Donnerstag auf der Tesla-Hauptversammlung. „Der Trend geht nach unten, was darauf hindeutet, dass wir den Höhepunkt der Inflation überschritten haben.“

