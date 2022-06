Steigende Preise Inflation in Deutschland erreicht im Mai höchsten Stand seit fast 50 Jahren

Die Inflation in Deutschland hat sich zuletzt der Acht-Prozent-Marke genähert. Das ist der höchste Stand seit fast einem halben Jahrhundert.

Die Inflation hat die Preise für Energie und Lebensmittel in Deutschland in den vergangenen Monaten deutlich steigen lassen. (Foto: dpa) Steigende Preise

Wiesbaden Teures Tanken und höhere Preise auch für Grundnahrungsmittel wie Brot und Eier treiben die deutsche Inflation so stark an wie seit annähernd 50 Jahren nicht mehr. Waren und Dienstleistungen kosteten im Mai durchschnittlich 7,9 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte und damit eine erste Schätzung bestätigte.

Ähnlich hoch war die Teuerungsrate zuletzt im Winter 1973/1974, als Kraftstoffe wegen der ersten Ölkrise stark gestiegen waren. Entspannung ist kaum in Sicht. „Die Lebensmittelpreise werden meines Erachtens noch weiter ansteigen“, sagte Bauernpräsident Joachim Rukwied.

Denn in Zeiten der Getreidekrise in der Ukraine erhöhten etwa deutsche Erzeuger ihre Preise für landwirtschaftliche Produkte im April im Schnitt um fast 40 Prozent – der höchste Preisanstieg seit Beginn der Erhebung 1961.