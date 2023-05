Teuerung Bundesbankchef Nagel: EZB nahe an „Zielgerade“ – Inflationsrate sinkt im April

Der Währungshüter sehe erste Erfolge der Zinsmaßnahmen. Die Teuerung der Energiepreise steigt jedoch wieder an.

Die Inflation in Deutschland liegt noch weit über dem gemeinsamen Ziel der Euro-Zone von zwei Prozent. (Foto: Reuters) Bundesbank-Präsident Joachim Nagel, EZB-Präsidentin Christine Lagarde

Wiesbaden Die Inflation in Deutschland hat im April auf vergleichsweise hohem Niveau an Tempo verloren. Die Verbraucherpreise stiegen gegenüber dem Vorjahresmonat um 7,2 Prozent, wie das Statische Bundesamt am Mittwoch mitteilte. Bereits im März war die Jahresrate der Teuerung zurückgegangen.

Damit liegt die Inflation jedoch weiter deutlich über der EZB-Zielmarke von 2,0 Prozent. „Wir sind mit den Zinserhöhungen noch nicht am Ende, da gibt es noch was zu tun“, sagt Bundesbankchef Joachim Nagel. Die Geldpolitik müsse hartnäckig bleiben, denn die Inflation erweise sich oft als ein sperriges Phänomen.

„In der Tat kommen wir möglicherweise auf die Zielgerade, in dem Sinne, indem wir den Bereich erreichen in der Geldpolitik, der als restriktiv bezeichnet werden kann“, erklärt Nagel. Damit bezieht er sich auf das Niveau der Zinsen, das eine Wirtschaft bremst.

Nagel sei zuversichtlich, dass die Geldpolitik mit Blick auf die Inflation Wirkung zeige. Erste Anzeichen dafür seien aus der Kreditvergabe, bei der wirtschaftlichen Aktivität und dem Rückgang der Gesamtinflation abzulesen. Teuerung der Energiepreise liegt auf Jahressicht bei 6,8 Prozent Das Statistische Bundesamt bestätigte mit den endgültigen April-Zahlen eine erste Schätzung. „Die Nahrungsmittel bleiben auch im April der stärkste Preistreiber unter den Waren und Dienstleistungen im Warenkorb“, erläuterte die Präsidentin der Behörde, Ruth Brand. Nahrungsmittel verteuerten sich den Angaben zufolge im April zum Vorjahresmonat um 17,2 Prozent. Damit schwächte sich der Preisauftrieb in diesem Bereich erstmals in diesem Jahr wieder ab: Im Januar hatten die Nahrungsmittelpreise um 20,2 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats gelegen, im Februar waren es 21,8 Prozent und im März 22,3 Prozent. Dagegen zog der Anstieg der Energiepreise im April wieder an. Energie verteuerte sich binnen Jahresfrist um 6,8 Prozent. Von März auf April stiegen die Verbraucherpreise insgesamt um 0,4 Prozent. Auch hier bestätigte die Wiesbadener Behörde eine erste Schätzung. Mehr: Mythos „Gierflation“ – Was sich aus den Bilanzen der Großkonzerne lernen lässt