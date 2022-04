Teuerung Euro-Inflationsbarometer auf Rekordhoch – Ökonomen: Geldpolitik vor Zielkonflikt wie in den 1970er Jahren

Die Europäische Zentralbank entscheidet am Donnerstag wieder über den Leitzins.

Berlin, Frankfurt Hochschießende Energiepreise infolge der russischen Invasion der Ukraine haben die Inflationserwartungen im Euro-Raum auf Rekordniveaus getrieben. Das Barometer für die langfristigen Inflationserwartungen in der 19-Ländergemeinschaft, der sogenannte Five-Year-Five-Year-Forward, kletterte am Mittwoch zeitweise auf mehr als 2,40 Prozent. Das ist nach Daten von Refinitiv, die bis 2013 zurückreichen, das höchste Niveau.

Der Wert bedeutet, dass Anleger an der Börse zwischen 2027 und 2032 durchschnittlich eine Teuerungsrate von etwas mehr als 2,40 Prozent erwarten. Damit würde das Inflationsziel der Europäischen Zentralbank (EZB), das bei zwei Prozent liegt, klar übertroffen.

Die Verbraucherpreise im Euro-Raum waren zuletzt im März im Zuge der massiv gestiegenen Energiepreise um 7,5 Prozent gestiegen. Die Preise für Energie schnellten sogar um 44,7 Prozent nach oben.

Die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute sehen die Notenbanken angesichts der hohen Inflation und eingetrübter Konjunkturaussichten vor einer schwierigen Gratwanderung. Mit dem Kriegsausbruch in der Ukraine haben sich laut den Forschern die wirtschaftlichen Perspektiven verschlechtert und zugleich sei der inflationäre Druck spürbar erhöht.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

„Damit steht die Geldpolitik vor einem Zielkonflikt zwischen Preis- und Produktionsstabilisierung, wie er in ähnlicher Weise im Zuge der beiden Ölpreisschocks 1973 und 1979 aufgetreten war“, heißt es in dem am Mittwoch veröffentlichten Gutachten für die Bundesregierung.

EZB entscheidet über Leitzins

Die Institute erwarten, dass der US-Leitzins schrittweise bis auf 2,75 Prozent im vierten Quartal 2023 angehoben wird. „Die Europäische Zentralbank strafft ihre Geldpolitik zaghafter“, heißt es in der Frühjahrsprognose weiter. Mit einer Anhebung der Leitzinsen im Euroraum sei erst für das vierte Quartal dieses Jahres zu rechnen. 2023 werde der Hauptrefinanzierungssatz dann voraussichtlich weiter bis auf 1,0 Prozent erhöht werden, sagen die Forscher voraus.

Die Europäische Zentralbank (EZB) entscheidet am Donnerstag wieder über den Leitzins. Beobachter erwarten, dass die Währungshüter vorerst in Wartestellung bleiben. Der sogenannte Einlagesatz – eine Art Strafzins für das Horten von Geld bei der EZB – liegt seit Jahren bei minus 0,5 Prozent, während auch der Leitzins auf dem Rekordtief von 0,0 Prozent verharrt.

Der EZB-Rat hält sich die Tür für eine Erhöhung aber offen. Er steht bereit, „alle seine Instrumente“ bei Bedarf anzupassen. Damit will er sicherstellen, dass sich die Inflation mittelfristig bei der Marke von 2,0 Prozent stabilisiert. Zuletzt war die Teuerung mit 7,5 Prozent aber weit über den Zielwert hinausgeschossen.

Mehr: Inflationsrate in den USA klettert auf 8,5 Prozent – Höchster Stand seit über 40 Jahren