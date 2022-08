Teuerungsrate Preise steigen in den USA im Juli um 8,5 Prozent – Inflation bleibt ein politisches Problem

Die Teuerung in den USA hat sich im Juli abgeschwächt. Auch wenn manche Ökonomen den Höhepunkt erreicht sehen, ist der Druck auf die Fed nach wie vor hoch.

Die Entwicklung der US-Inflationszahlen beschäftigt die Marktteilnehmer – auch im Hinblick auf die weitere Geldpolitik. (Foto: AP) Passanten an der Wall Street

New York, Frankfurt Die Inflation in den USA ist im Juli gesunken. Die Teuerungsrate lag bei 8,5 Prozent, wie das US-Arbeitsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Das ist weniger als im Juni, wo sie bei 9,1 Prozent gelegen hatte. Von der Nachrichtenagentur Bloomberg befragte Ökonomen hatten im Vorfeld einen Wert von 8,7 Prozent erwartet.

Grund für den Rückgang waren vor allem geringere Benzinpreise, die gegenüber Juni zurückgegangen sind.

Für die US-Notenbank Fed bedeutet der niedrigere Wert jedoch kaum Entspannung. Am Freitag hatten sehr starke Arbeitsmarktzahlen die Erwartung verstärkt, dass die Fed die Leitzinsen weiter sehr kräftig erhöhen wird. Die Notenbank steht massiv unter Druck, weil sie die Inflation zunächst unterschätzt hatte.

Seit März hat sie die Zinsen bereits viermal angehoben, zuletzt im Juni und Juli um jeweils 0,75 Prozentpunkte. Viele Ökonomen halten weitere Zinserhöhungen für nötig – auch wenn die Inflation nun möglichweise ihren Höhepunkt überschritten hat.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen