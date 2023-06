 TLTRO III: Banken zahlen EZB-Langfristkredite erneut vorzeitig zurück

Die Banken wollten bei der dritten Serie dieser zielgerichteten Kredite 29,46 Milliarden Euro frühzeitig zurückreichen. Für die Banken ist die vorzeitige Zurückzahlung freiwillig.

EZB

Frankfurt Geldhäuser in der Eurozone wollen erneut Langfristkredite vorzeitig an die Europäische Zentralbank (EZB) zurückzahlen. Die Banken wollten bei der dritten Serie dieser zielgerichteten Kredite diesmal 29,46 Milliarden Euro frühzeitig zurückreichen, teilte die Notenbank am Freitag in Frankfurt mit.

Im März hatten die Finanzinstitute 87,73 Milliarden Euro vorzeitig zurückgezahlt. Mit den in der Fachwelt „TLTRO III“ genannten Langfrist-Kreditgeschäften, die für die Banken supergünstige Konditionen enthielten, wollte die EZB erreichen, dass während der Corona-Krise der Kreditfluss an die Wirtschaft aufrecht erhalten wird. Geldhäuser sollten deshalb mit genügend Liquidität ausgestattet werden.

Für die Banken ist die vorzeitige Zurückzahlung freiwillig. Die EZB hat aber starke Anreize gesetzt, damit die Institute diesen Weg einschlagen. Sie hatte die für die Geldhäuser einst sehr lukrativen Zinssätze der TLTRO-Kredite nachträglich abgeändert.

Die vorzeitigen Rückzahlungen tragen bei der Euro-Notenbank zur Verringerung der Bilanz bei. Zusätzlich zu 447 Milliarden Euro an Geldmitteln, die aus einer ablaufenden TLTRO-Fazilität fällig werden, wird die Notenbankbilanz in kürze um fast eine halbe Billion Euro sinken. Mehr: Das sind die wichtigsten Erkenntnisse der EZB-Sitzung