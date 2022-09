Türkei Höchste Preissteigerung seit 24 Jahren – türkische Inflation steigt über 80 Prozent

Nach einer Prognose der Zentralbank dürfte die Inflation in der Türkei erst im Herbst ihren Höchststand erreichen. Bis zu 90 Prozent teurere Preise seien möglich.

Die steigende Inflation ist eng verbunden mit der schwächelnden türkischen Lira. Die Landeswährung hat im vergangenen Jahr im Vergleich zum Dollar über 40 Prozent an Wert verloren. (Foto: dpa) Wechselstube in Ankara

Istanbul Die Verbraucherpreise in der Türkei sind im August so stark gestiegen wie seit 24 Jahren nicht mehr. Waren und Dienstleistungen verteuerten sich um durchschnittlich 80,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie das Statistikamt am Montag mitteilte.

Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten sogar mit einer Inflationsrate von 81,2 Prozent gerechnet. Allein von Juli auf August erhöhten sich die Lebenshaltungskosten um 1,46 Prozent. Der Inflationsgipfel dürfte nach Prognose der Zentralbank erst im Herbst erreicht werden, und zwar mit Teuerungsraten von nahezu 90 Prozent. Umfragen zufolge glauben viele Türken der amtlichen Statistik nicht: Sie sind der Meinung, dass die Preise noch stärker steigen als offiziell ausgewiesen.