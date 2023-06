Türkei Staatliche Banken stoppen Stützungskäufe – Lira fällt um sieben Prozent

Die neue Regierung gibt ihre Lira-Ankäufe auf, die den Wechselkurs stabilisieren sollten. Dabei verzeichnet die Währung den größten Tagesverlust seit zwei Jahren.

Die Märkte haben bereits darauf spekuliert: Die staatlichen Interventionen gehen unter dem neuen Finanzminister zurück. (Foto: Reuters) Mehmet Simsek

Istanbul Die türkische Lira ist am Mittwoch gegenüber dem US-Dollar so stark gefallen wie seit mehr als einem Jahr nicht mehr. Händler berichteten, dass die staatlichen Banken ihre Stützungskäufe – also den Ankauf von Lira und den Verkauf von Dollar – eingestellt haben.

Die Lira verzeichnet am Mittwochvormittag den größten Tagesverlust seit zwei Jahren. Dollar und Euro stiegen im Gegenzug um jeweils rund sieben Prozent auf Rekordhochs von 23,185 beziehungsweise 24,824 Lira.

Vor der Präsidentschaftswahl in der Türkei Ende Mai, die mit einer Wiederwahl Recep Tayyip Erdogan endete, hatten staatliche Banken die Lira monatelang vor allem mit dem Ziel gestützt, die Kaufkraft der Türkinnen und Türken vor dem Urnengang zu stärken. Diese Strategie hatte jedoch die Reserven der Zentralbank verbraucht.

Mitte Mai hatten offizielle Daten der Zentralbank gezeigt, dass die Nettowährungsreserven vor der Wahl auf 2,33 Milliarden US-Dollar gefallen sind. Das ist niedrigsten Stand seit über 20 Jahren.