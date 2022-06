Türkei Trotz Rekordinflation: Erdogan senkt die Zinsen durch die Hintertür

Der türkische Staatschef will Kredite billiger machen, um Wirtschaft und Lira zu stützen. Doch dahinter steht ein gefährliches Kalkül.

Die Inflation könnte zum Jahresende sogar bei 80 Prozent liegen. (Foto: imago images/Pacific Press Agency) Markt in Istanbul

Istanbul Wer vor einem Jahr in der Türkei seinen VW Passat volltanken wollte, musste dafür rund 300 Lira bezahlen. Inzwischen sind es 1200 Lira. Die Preise an den Zapfsäulen haben sich fast vervierfacht.

Insgesamt liegt die Inflation in dem Land mittlerweile bei 73 Prozent, einzelne türkische Ökonomen gehen gar davon aus, dass die tatsächliche Teuerung mehr als doppelt so hoch ist. Und: Die Lira schwächelt. Seit Jahresbeginn hat sie zum US-Dollar 29 Prozent an Wert eingebüßt.

Eine Trendwende ist nicht in Sicht. Im Gegenteil: Die Regierung in Ankara ist offenbar entschlossen, mit neuen Maßnahmen die Landeswährung zu stützen und die Realwirtschaft weiter anzukurbeln – obwohl sie dadurch die Inflation weiter anheizt.

So sollen türkische Exporteure, die ihre Auslandseinkünfte in die Landeswährung umtauschen, günstigere Kredite erhalten. Diese Rediskontkredite werden in Lira vergeben, müssen jedoch in US-Dollar zurückbezahlt werden. Staatschef Recep Tayyip Erdogan senkt also die Zinsen durch die Hintertür.

