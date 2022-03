Ukraine-Krieg Spendenaktion: Ukrainische Nationalbank sammelt Millionen für das Militär

Das Institut mit Sitz in Kiew hat ein Spendenkonto für das ukrainische Militär eingerichtet.

Düsseldorf Wolfgang Berg ist Pazifist, Kriegsdienstverweigerer und kein Freund von Waffen. Dennoch hat er 5000 Euro für das ukrainische Militär gespendet. Er folge einem Impuls, ausgelöst von den schrecklichen Bildern in der Ukraine, sagt er. Seinen richtigen Namen will Wolfgang Berg nicht veröffentlicht sehen, dafür ist ihm das Thema zu persönlich.

Der Endfünfziger ist nicht der einzige Spender: Die ukrainische Nationalbank NBU hat 327 Millionen Euro auf ein speziell eingerichtetes Konto überweisen bekommen, wie Bankchef Kyrylo Shevchenko in einer Videobotschaft mitteilte. Die Fundraising-Aktion ist eine Reaktion auf das in der Ukraine verhängte Kriegsrecht, kurz nachdem Russland eine Invasion auf das Land gestartet hatte.

Von den Einnahmen wurden bisher ungefähr 294 Millionen Euro an das ukrainische Militär freigegeben. Nach Angaben der ukrainischen Nationalbank wurde das Geld unter anderem auf die Nationalgarde und die nationale Polizei sowie auf das Verteidigungsministerium und den ukrainischen Grenzschutz verteilt.

Neben dem Spendenkonto für die ukrainische Armee hat die Nationalbank auch ein Konto für das Ministerium für Sozialpolitik eröffnet. Die gesammelten 4,2 Millionen Euro des Ministeriums sollen für humanitäre Hilfe in der Ukraine verwendet werden. Die NBU ist die zentrale Notenbank in der Ukraine mit Hauptsitz in Kiew.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Spenden erreichen die Nationalbank aus der ganzen Welt. Neben vielen ukrainischen Privatpersonen und Unternehmen spenden auch Menschen wie Wolfgang Berg aus dem Ausland. Aus Ländern wie Deutschland, Polen, China und Finnland gehen laut der Nationalbank Spenden ein. Insgesamt wurden ungefähr 91 Millionen Euro in Fremdwährung an das Fundraising-Konto überwiesen.

Spenden aus Deutschland legal

Vor zwei Wochen war das russische Militär auf Befehl von Präsident Wladimir Putin in die Ukraine eingerückt. Neben militärischen Einrichtungen greift die Armee zivile Gebäude an. Seitdem sind Millionen Ukrainer auf der Flucht.

Die ukrainische Nationalbank versucht, mit den Einnahmen aus der Spendenaktion das Militär beim Kauf neuer Waffen und Materialien zu unterstützen. Auf der offiziellen Website der Bank sind verschiedene IBAN-Verbindungen für die jeweiligen Währungen zu finden sowie die Möglichkeit, mit der Kreditkarte direkt zu spenden. Für deutsche Unterstützer ist die Spende für die ukrainische Armee legal. Da es sich bei der ukrainischen Nationalbank um keinen gemeinnützigen Verein handelt, ist die Spende nicht von der Steuer absetzbar.

Mehr: US-Medien: Russland hat China um militärische Ausrüstung gebeten