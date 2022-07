US-Konjunktur Yellen spielt Rezessionsgefahr in den USA herunter

Die US-Wirtschaft sei gesund, ist sich die Finanzministerin sicher. Der Arbeitsmarkt sei stark, die Finanzen der Amerikaner solide. Die Konjunktur sei nur in einer Phase des Übergangs.

Die US-Finanzministerin ist optimistisch was die amerikanische Wirtschaft betrifft. (Foto: Reuters) Janet Yellen

Washington US-Finanzministerin Janet Yellen sieht in einer Eintrübung der amerikanischen Konjunktur keine Anzeichen für eine bevorstehende Rezession. Im Großen und Ganzen sei die Wirtschaft der USA gesund, sagte Yellen am Sonntag in der Sendung „Meet the Press“ des Nachrichtensenders NBC. Die Konsumausgaben legten zu, im Schnitt seien die Finanzen der Amerikaner solide und pro Monat seien im laufenden Jahr mehr als 400.000 Jobs hinzugekommen. Mit 3,6 Prozent sei die Arbeitslosenquote in den USA auf dem niedrigsten Stand seit fast 50 Jahren.

„Wir haben einen sehr starken Arbeitsmarkt“, erklärte Yellen. „Das ist keine Volkswirtschaft, die in einer Rezession steckt.“ Zugleich räumte die Finanzministerin ein, dass die Konjunktur in einer Phase des Übergangs sei, in der sich das Wachstum nach einem historisch rasanten Tempo im vergangenen Jahr nun verlangsame. Der Trend sei aber „nötig und angemessen“, weil „wir in einem stetigen und nachhaltigen Tempo wachsen müssen“.

