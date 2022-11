Die US-Geldpolitiker werden die Zinsen am Mittwoch erneut deutlich anheben. Danach muss ihnen ein Balanceakt gelingen.

Die US-Notenbank sagt der Inflation mit einer weiteren Zinserhöhung den Kampf an. (Foto: Reuters) Federal Reserve in Washington, DC

Denver Ende August war die Botschaft von Jerome Powell einfach und unmissverständlich: Die Zinsen werden weiter deutlich steigen, betonte der Chef der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) beim großen Zentralbanker-Treffen in Jackson Hole. „Wir werden dranbleiben, bis sich die Inflation abschwächt.“

Powell hat diesen Satz seitdem häufig wiederholt. Unter geldpolitischen Beobachtern gilt er auch als ein versteckter Gruß an den früheren Fed-Chef Paul Volcker, der für seine eisernen Zinserhöhungen in den 80er-Jahren in die Geschichte eingegangen ist. Seine 2018 veröffentlichte Autobiografie trägt den Titel „Dranbleiben“ („Keeping at it“).

Nun jedoch befindet sich die Fed an einem schwierigen Punkt. Sie hat die Leitzinsen in großen Schritten auf die Spanne von 3 bis 3,25 Prozent angehoben. Eine weitere Erhöhung um 0,75 Prozentpunkte gilt bei ihrer kommenden Sitzung am Mittwoch als ausgemacht. Allerdings drängt sich die Frage auf, wie lange Powells „Dranbleiben“ noch gerechtfertigt ist.

