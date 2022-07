US-Notenbank Fed-Mitglieder Waller und Bullard für erneute Zinserhöhung um 75 Basispunkte

Washington Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) hat zuletzt die stärkste Leitzinserhöhung seit 28 Jahren beschlossen. In diesem Tempo könnte es im Juli weitergehen, wenn es nach zwei hochrangigen Notenbankern geht.

Der Fed-Direktor Christopher Waller sprach sich für die nächste Sitzung am 27. Juli für einen erneuten Zinsschritt um einen dreiviertel Prozentpunkt aus. „Ich unterstütze definitiv eine Erhöhung des Schlüsselzinses um weitere 75 Basispunkte im Juli“, sagte Waller bei einer Debatte auf einem Wirtschaftsforum am Donnerstag.

In der Folgesitzung am 21. September könnten die Zinsen dann etwas weniger stark angehoben werden, aber immer noch kräftiger als um die sonst üblichen 25 Basispunkte. Wahrscheinlich seie eine Anhebung um 50 Basispunkte, sagte Waller: „Danach können wir darüber diskutieren, ob wir auf 25 Basispunkte zurückgehen oder ob wir mehr tun müssen, falls die Inflation nicht sinkt.“

Ängste vor einer Rezession seien überzogen, ergänzte der Notenbanker. Die Zentralbank werde die Inflation in den Griff bekommen. Es werde aggressive Leitzinserhöhungen geben. Dabei bestehe die Gefahr, dass wirtschaftlicher Schaden entstehe. Dieser dürfte sich jedoch angesichts eines starken Arbeitsmarkts in Grenzen halten.

Der Chef der Fed-Filiale von St. Louis, James Bullard, sprach sich ebenfalls dafür aus, die Zinsen bei der nächsten Sitzung um 75 Basispunkte heraufzusetzen. Die Märkte erwarteten das bereits von der Fed, sagte er in einer Rede in Arkansas.

Die USA hätten dennoch „gute Chancen auf eine weiche Landung”. Das bezeichnet ein Szenario, in dem die Notenbank die Inflation über höhere Zinsen erfolgreich bekämpft, ohne dass die Wirtschaft darüber in eine Rezession rutscht. Dies sei trotz der immer bestehenden Risiken auch das Basisszenario, erklärte Bullard.

„Wenn ich all diese Rezessionsprognosemodelle sehe, muss ich ein wenig schmunzeln, denn wir wissen, dass es gar nicht so einfach ist, eine Rezession vorherzusagen”, sagte er später zu Reportern. „Diese Modelle haben vielleicht ein wenig Vorhersagekraft, aber nur sehr wenig. Im Allgemeinen sind makroökonomische Prognosen für das BIP-Wachstum nicht einmal über zwölf oder 18 Monate hinaus so gut. Danach geht der Informationsgehalt gegen null.”

Die Fed hatte auf der Juni-Sitzung die Leitzinsen so kräftig angehoben wie seit 1994 nicht mehr. Sie beschloss eine Erhöhung um 0,75 Prozentpunkte auf die Spanne von 1,50 bis 1,75 Prozent. Die Inflation war im Mai in den USA überraschend auf 8,6 Prozent nach oben geschossen - den höchsten Wert seit mehr als 40 Jahren.

