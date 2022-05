US-Notenbank Powell: Rückkehr zu zwei Prozent Inflation wird weh tun

Der Kampf gegen die Inflation könnte schmerzhaft sein, warnt Powell. Der US-Notenbankchef wurde gerade vom US-Senat für eine weitere Amtszeit bestätigt

Washington Fed-Chef Jerome Powell hat die US-Bevölkerung auf Härten im Kampf gegen die Inflation eingestimmt. „Es wird auch einige Schmerzen mit sich bringen, die Inflation auf zwei Prozent zu senken“, sagte Powell am Donnerstag dem Sender Marketplace Radio laut redaktioneller Fassung. „Aber am Ende wäre es am schmerzhaftesten, wenn wir dabei versagen würden.“ Dann könnte sich die Inflation auf einem hohen Niveau festsetzen. „Und das kennen wir.“

Powell bezeichnete den Kampf gegen die Teuerung als seine wichtigste Aufgabe. Er wiederholte die Erwartung, dass die Notenbank bei den kommenden beiden Sitzungen die Zinsen jeweils um einen halben Prozentpunkt erhöhen wird. Die Verbraucherpreise in den USA lagen im April 8,3 Prozent höher als im Vorjahr.

Am Abend hatte der US-Senat hat wie erwartet für eine weitere Amtszeit Powell als Vorsitzenden der US-Notenbank gestimmt. Das Ergebnis fiel am Donnerstag mit 80 zu 19 Stimmen deutlich aus. Zwar hatte der Bankenausschuss der Kongresskammer bereits Mitte März die Wiederernennung des Fed–Chefs auf den Weg gebracht. Allerdings wurde der Vorgang durch einen Streit über eine weitere Kandidatin für die Zentralbank, Lisa Cook, verzögert: Die Republikaner im Ausschuss weigerten sich, die Ökonomin zu unterstützen, die der demokratische Präsident Joe Biden als erste afroamerikanische Frau für das Direktorium ausgewählt hatte. Am Mittwoch stimmte der Senat für Philip Jefferson. Damit dienen zum ersten Mal in der US-Geschichte zwei schwarze Fed-Gouverneure im Direktorium.

Im April ist die US-Inflationsrate erstmals seit August 2021 gesunken, bleibt aber auf einem hohen Niveau. Das erfordert von der Notenbank Fed einen schwierigen Balanceakt.