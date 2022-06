Verbraucherpreise „Atempause“ dank des Neun-Euro-Tickets: Inflation in Deutschland sinkt überraschend

Frankfurt Tankrabatt und Neun-Euro-Ticket haben die deutsche Inflation im Juni überraschend gedrückt. Die Verbraucherpreise legten im Vergleich zum Vorjahresmonat zwar um 7,6 Prozent zu. Ökonomen hatten mit einem weiteren Anstieg der Teuerungsrate auf 8,0 Prozent gerechnet. Im Mai lag die Inflation bei 7,9 Prozent.

Für eine Entwarnung ist es nach Meinung vieler Volkswirte aber zu früh. Dafür sprechen auch Daten aus anderen europäischen Ländern: Spanien meldete am Dienstag einen überraschenden Anstieg der Inflation im Juni auf den Rekordwert von zehn Prozent, deutlich mehr als erwartet. Am Freitag stehen die Daten für die Euro-Zone an: Experten rechnen im Schnitt mit einer Teuerungsrate von 8,5 Prozent, nach zuletzt 8,1 Prozent im Mai.

„Vor allem wegen der Risiken bei der Gasversorgung kann man nicht davon ausgehen, dass der Höhepunkt der Inflation bereits erreicht ist“, sagte Clemens Fuest, Chef des Münchner Ifo-Instituts, dem Handelsblatt. „Die Inflation in Deutschland bleibt auf hohem Niveau“, betont der Experte. Neun-Euro-Ticket und Tankrabatt hätten die Inflation zwar leicht sinken lassen, aber das seien „vorübergehende Entlastungen, die bald auslaufen“.

„Der Inflationsdruck dürfte noch einige Zeit anhalten“, sagt auch Bert Rürup, Präsident des Handelsblatt Research Institute. Der Hauptgrund des gegenwärtigen Preisauftriebs seien Angebotsverknappungen durch unterbrochene Lieferketten aus Asien und zuletzt in der Folge des Ukrainekriegs.

Rürup warnt außerdem vor strukturellen Faktoren, die für längerfristigen Druck auf die Preise sorgen: Dazu gehört für den Experten die „in der Sache richtige Dekarbonisierung“, sprich der teure Umbau der Weltwirtschaft in Richtung Klimaneutralität, der zu einer Diskussion um die „grüne Inflation“ geführt hat. Hinzukommt, dass „bei der Globalisierung jahrzehntelang die Kostenminimierung im Vordergrund stand und dämpfend auf die Preisentwicklung gewirkt hat. Dieser Effekt verschwindet – langsam aber sicher“, so Rürup.

„Die vorübergehende Atempause dürfe nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir bis zum Jahresende Inflationsraten von über sieben Prozent in Deutschland messen werden“, betont Ulrich Kater, Chefvolkswirt der Dekabank. Erst ab Januar 2023 dürfte es dann nach unten gehen, wenn nicht neue Krisen ausbrechen sollten. Die Deka erwartet für dieses Jahr eine Teuerungsrate von 7,5 Prozent und für das Folgejahr von 3,5 Prozent, was noch immer deutlich über dem Stabilitätsziel der Europäischen Zentralbank (EZB) von zwei Prozent liegen würde.

Zwar dämpfen die beschlossenen Maßnahmen die Belastung der Haushalte etwas, aber längst nicht in vollständigen Maße. Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer schätzt, dass das Neun-Euro-Bahnticket die Inflation im Juni um 0,75 Prozentpunkte gemindert habe.

Und so laufen in Berlin bereits die Diskussionen um weitere Entlastungen durch die Politik. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat einen Inflationsbonus vorgeschlagen. Arbeitgeber sollen eine steuer- und abgabenfreie Einmalzahlung leisten können. In Regierungskreisen hieß es, die Sonderzahlung soll nach dem Vorbild des steuerfreien Coronabonus erfolgen, der kürzlich noch erhöht wurde. Danach ist der Bonus, den Arbeitgeber an ihre Beschäftigten wegen der Pandemie auszahlen, bis zu 1500 Euro steuerfrei.

Scholz‘ Vorschlag soll nach seiner Auffassung Teil der „konzertierten Aktion“ werden, die der Regierungschef vor wenigen Wochen angekündigt hat. Gemeinsam mit Spitzenvertretern der Arbeitgeber und -nehmer will der Kanzler beraten, wie auf die Inflation reagiert werden kann. Ein groß anberaumtes erstes Treffen im Kanzleramt mit allen Beteiligten ist für den 4. Juli geplant.

Außerdem wird über einen Ausgleich der kalten Progression verhandelt, das strebt Finanzminister Christian Lindner (FDP) an. Damit sind schleichende Steuererhöhungen gemeint, die durch das Zusammenspiel von Inflation, Lohnerhöhung und höheren Steuertarifen entstehen. Es handelt sich aber um ein schwieriges Vorhaben, da die Kosten mit geschätzten zwölf Milliarden Euro der Schuldenbremse im Weg stehen dürften, die ab 2023 wieder normal gelten soll.

Entscheidend für die Frage nach Entlastungen ist die weitere Entwicklung der Inflation. Es gibt mehrere Indizien dafür, dass der Hochpunkt in Deutschland noch nicht erreicht ist. Zwar erwarten die meisten Konjunkturprognostiker im zweiten Halbjahr wieder einen allmählichen Rückgang.

Doch diese Prognosen sind mit hoher Unsicherheit belastet. „Die Anzahl der Unternehmen, die die Preise erhöhen wollen, ist weiter auf einem sehr hohen Niveau. Ein zeitnahes Abflauen der Inflationsrate sehe ich längst noch nicht gekommen“, sagt Volker Wieland, Direktor des „Institute for Monetary and Financial Stability“ (IMFS).

Hinzu kommt, dass das voraussichtliche Auslaufen des Neun-Euro-Tickets sowie des Tankrabatts in zwei Monaten für Preissprünge sorgen wird. Und vor allem könnte die globale Entwicklung für eine weitere Verschärfung der Situation sorgen.

Im Ukrainekrieg ist weiter keine Lösung absehbar, die globale Unsicherheit und die unklare Versorgungssituation bei der Energie könnte die Preise auch mittelfristig treiben. „Jüngst haben vor allem die Sorgen um eine drohende Gasknappheit und noch höhere Energiepreise wieder merklich zugenommen“, sagt Guido Baldi, Konjunkturexperte am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW).

Auch die sich aktuell zuspitzende Knappheit am Arbeitsmarkt könnte die Löhne antreiben, was sich auch auf die Inflation auswirken würde. „Unternehmen über fast alle Branchen hinweg klagen über fehlende Arbeitskräfte. Und das, obwohl wir bei der Wirtschaftsleistung noch nicht einmal das Vorkrisenniveau erreicht haben“, sagt Stefan Kooths, Vizepräsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft. Gleichzeitig drohe die Politik, wenn sie mit ihren Entlastungsmaßnahmen zu weit gehe, „den Preisauftrieb weiter anzuheizen“.

Auch die Chefvolkswirtin der staatlichen Förderbank KfW, Fritzi Köhler-Geib, betont die Gefahr einer Lohn-Preis-Spirale. Für die Tarifparteien bedeute das einen heiklen Balanceakt. Sie müssten einerseits den Kaufkraftverlust für die Arbeitnehmenden zumindest teilweise ausgleichen und andererseits die Rückkopplungseffekte auf die Inflation begrenzen. „Die EZB muss mit der Zinswende liefern, um die Inflationserwartung weiter einzudämmen“, forderte die KfW-Expertin.

Hinzu kommt, dass die frühere Reaktion der US-Notenbank Fed die Währungshüter der Euro-Zone unter Druck setzt. Während die EZB ihren ersten Zinsschritt für Juli plant, hat die Fed dies schon zweimal getan. Dies stärkt den US-Dollar, was wiederum in der Euro-Zone für weitere Belastungen sorgt, weil die sogenannte importierte Inflation zunimmt: Mit steigenden Preisen sinkt der Wert jedes Euros.

Unternehmen müssen etwa für Rohstoffe aus dem Ausland mehr Euro aufbringen. Insbesondere bei Öl, der in aller Regel in Dollar notiert, ist das ein Problem. Die Betriebe geben die höheren Kosten häufig an ihre Kunden weiter. „Der Euro hat abgewertet, das treibt die Preise hier immer weiter“, sagt der frühere Wirtschaftsweise Wieland.

Die EZB hat zwar bereits klar signalisiert, bei der nächsten Sitzung am 21. Juli erstmals nach elf Jahren die Zinsen anzuheben. Ende des laufenden Monats will sie ihre Anleihekäufe beenden. Das gilt als Voraussetzung für eine Zinserhöhung.

Bislang galt es als ausgemacht, dass die EZB bei der Verschärfung der Geldpolitik behutsam vorgehen wird und die Sätze um einen viertel Prozentpunkt anhebt. Angesichts des anhaltenden Inflationsdrucks mehren sich jedoch die Stimmen, die einen größeren Zinsschritt fordern.

Aus Sicht der Befürworter ist gerade jetzt ein deutliches Zeichen nötig – auch als Signal an die Gewerkschaften, um eine Lohn-Preis-Spirale zu vermeiden, bei der sich Löhne und Preise gegenseitig hochschaukeln. In Deutschland beispielsweise stehen in der zweiten Jahreshälfte Tarifverhandlungen in der Metall- und Elektroindustrie an.

Offen einen größeren Zinsschritt gefordert haben der lettische Notenbankchef Martins Kazaks und sein litauischer Amtskollege Gediminas Simkus. Ihr Anliegen ist nicht überraschend. Nirgendwo im Euro-Raum ist die Inflation derzeit so hoch wie in den baltischen Staaten. In Litauen lag sie im Mai bei 18,5 Prozent, in Lettland bei 16,4 Prozent und in Estland bei 20,1 Prozent. Zum Vergleich: In Frankreich lag sie im selben Zeitraum bei 5,8 Prozent.

Zudem hat die Erfahrung der vergangenen Monate gezeigt, dass die EZB frühere Ankündigungen wegen der hohen Inflation immer wieder anpassen und die Geldpolitik stärker straffen musste als zunächst vorgesehen. Zum Beispiel galten Zinserhöhungen um einen halben Prozentpunkt zu Jahresbeginn noch als praktisch undenkbar.

Gegen einen stärkeren Zinsschritt im Juli spricht aber, dass EZB-Präsidentin Christine Lagarde in ihrer Rede in Sintra am Dienstag erneut von einer Erhöhung um einen viertel Prozentpunkt, also 25 Basispunkten, gesprochen hat. Erst für September stellte sie einen stärkeren Schritt in Aussicht. Man beabsichtige „die Zinsen bei der nächsten Sitzung am 21. Juli um 25 Basispunkte anzuheben.“ Zudem werde man sie im September erneut anheben. Dort könnte eine größere Erhöhung angemessen sein, wenn „die Inflationsaussichten so bleiben wie bisher oder sich verschlechtern“.

Die meisten Ökonomen rechnen damit, dass die EZB bei dieser Linie bleibt. „Christine Lagarde hat am Dienstag nochmals von einer Erhöhung um 25 Basispunkte im Juli gesprochen. Es ist schwer vorstellbar, dass sie diese Linie innerhalb von drei Wochen ändert,“ sagt der dänische Ökonom Erik Nielsen, Chefberater der italienischen Bank Unicredit.

Für den Präsidenten des Handelsblatt-Research-Instituts Bert Rürup wäre es aus „heutiger Sicht zweifellos klüger gewesen, wenn die EZB bereits deutlich früher aus dem von Lagardes Vorgänger Mario Draghi eingeschlagenen Anti-Deflationskurs ausgestiegen wäre“.

Jetzt gehe es darum, eine lähmende Mischung aus hoher Inflation und schwachem Wachstum zu vermeiden, betont Rürup: „Gegen Preiserhöhungen aufgrund angebotsseitiger Verknappungen, also gegen das, was man früher Teuerung nannte, ist eine kontraktive Geldpolitik machtlos. Worum es jetzt gegen muss, ist es Zweitrundeneffekte zu vermeiden, die konkret zu einer Lohn-Preis-Spirale führen, die in dem ekligen Problem einer Stagflation enden kann.“

