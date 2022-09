Verbraucherpreise Daten nehmen etwas Druck von der Bank of England – Britische Inflationsrate sinkt unerwartet

Bank of England

London Dank sinkender Ölpreise ist auch die Inflationsrate in Großbritannien im August leicht auf 9,9 Prozent zurückgegangen. Im Juli waren die Verbraucherpreise noch um 10,1 Prozent gestiegen. Es ist der erste Rückgang der Preissteigerungsrate seit fast einem Jahr.

Die Nationale Statistikbehörde ONS führte die leichte Entspannung an der Inflationsfront vor allem auf den Rückgang der Benzinpreise um fast sieben Prozent zurück. Ökonomen sehen dennoch keine Entwarnung und rechnen mehrheitlich damit, dass die Bank of England (BoE) die Leitzinsen nächste Woche um weitere 50 Basispunkte anheben wird.

Grund zur Sorge dürfte den Notenbankern vor allem machen, dass sowohl die Lebensmittelpreise als auch die Kosten für Dienstleistungen weiter steigen. Die britischen Verbraucher zahlten im August 13,4 Prozent mehr für ihre Nahrungsmittel als vor einem Jahr.

Paul Dales, Ökonom bei der Denkfabrik Capital Economics in London, geht deshalb nicht davon aus, dass die Inflation in Großbritannien bereits ihren Höhepunkt erreicht hat. „Die Bank of England wird die (Zins-)Schraube weiter anziehen müssen“, sagte der Volkswirt.

Zusätzlicher Handlungsdruck für die Währungshüter kommt vom britischen Arbeitsmarkt, wo die Arbeitslosenquote in den drei Monaten bis Juli auf 3,6 Prozent und damit auf den niedrigsten Stand seit 1974 gesunken ist. Der Lohndruck auf dem angespannten Arbeitsmarkt, verstärkt durch zahlreiche Arbeitskämpfe in verschiedenen Branchen und den Anstieg von Langzeitkranken, könnte die hausgemachte Inflation weiter nach oben treiben.

Die Preise steigen, die Wirtschaft stagniert

Da das Wirtschaftswachstum im zweiten Quartal zum Stillstand gekommen ist, steckt die Bank of England in einem Stagflationsdilemma: Die Preise steigen, die Wirtschaft stagniert. Großbritannien ist innerhalb der Gruppe der sieben führenden Industrienationen (G7) weiterhin das Land mit der höchsten Inflation und dem niedrigsten Wirtschaftswachstum.

BoE-Chef Andrew Bailey hat bereits deutlich gemacht, dass die Notenbank sich zunächst und vor allem darum bemühen werde, die Inflationsrate wieder auf den Zielwert von zwei Prozent zu drücken.

Nach einer Umfrage der Nachrichtenagentur Reuters rechnen 40 von 47 befragten Ökonomen damit, dass die Bank of England die Leitzinsen wie im August erneut um einen halben Prozentpunkt anheben wird. Der Leitzins beträgt im Moment 1,75 Prozent und könnte nach Voraussage von Ökonomen in den kommenden Monaten auf bis zu drei Prozent steigen.

Die Sitzung des geldpolitischen Ausschusses wurde wegen der Trauerfeier für die verstorbene Queen Elizabeth II. um eine Woche auf den 22. September verschoben.

Bis vor Kurzem waren Ökonomen der Citibank noch davon ausgegangen, dass die Verbraucherpreise angetrieben von den stark steigenden Energiepreisen bis Anfang nächsten Jahres auf 18 Prozent klettern könnten.

Seit die neue britische Regierung unter Premierministerin Liz Truss jedoch vergangene Woche einen staatlichen Preisdeckel für Gas verkündet hat, haben die Volkswirte ihre Prognosen nach unten korrigiert. James Smith, Ökonom bei der niederländischen Großbank ING, rechnet jetzt damit, dass die Inflation Anfang nächsten Jahres bei etwa elf Prozent ihren Gipfel erreichen könnte.

Das rund 150 Milliarden Pfund (etwa 175 Milliarden Euro) schwere Hilfspaket der Regierung hat jedoch auch einen Haken – zumindest für die Notenbanker. Zwar wird der massive Anstieg der Staatsausgaben die von der Bank of England erwartete Rezession mildern, zugleich könnte die fiskalpolitische Geldspritze dazu führen, dass die Verbraucherpreise länger auf hohem Niveau verharren. Zumal Truss nicht nur Energiehilfen auf den Weg gebracht, sondern den Briten auch noch zusätzliche Steuersenkungen versprochen hat.

Huw Pill, Chefvolkswirt der Bank of England, hatte vergangene Woche bereits vorsorglich gewarnt, dass zusätzliche fiskalische Anreize der Regierung wahrscheinlich inflationär auf die Wirtschaft wirken und die Notenbanker zwingen könnten, ihre Geldpolitik weiter zu straffen.

Mehr: Warum die Inflation in den USA und Europa unterschiedliche Gründe hat.