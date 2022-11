Verbraucherpreise „Die Richtung stimmt“: US-Inflationsrate sinkt deutlich – Anleger reagieren euphorisch

In den USA sind die Preise im Oktober langsamer als erwartet gestiegen. Die Teuerungsrate lag bei 7,7 Prozent. An den Börsen löste das Kurssprünge aus.

Autofahrer spüren die gestiegenen Spritpreise. (Foto: Reuters) Eine Tankstelle in Los Angeles

New York, Frankfurt Es ist ein Signal, auf das Investoren lange Zeit gehofft hatten. Die Inflation in den USA ist im Oktober weniger stark gestiegen als angenommen. Die Teuerungsrate lag bei 7,7 Prozent, wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte.

Das ist weniger als im September, wo sie bei 8,2 Prozent gelegen hatte. Ökonomen hatten einen Rückgang auf 7,9 Prozent erwartet. Die Kerninflation, bei der volatile Preise von Nahrungsmitteln und Energie außen vor gelassen werden, stieg um 6,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr an, ebenfalls langsamer als erwartet. Diese Kennzahl ist für die Notenbanker besonders wichtig bei ihren Zinsentscheidungen.

Anleger reagierten euphorisch. Kurz nach Veröffentlichung der Zahlen schoss der deutsche Leitindex Dax in die Höhe, nachdem er zuvor nahezu unverändert lag. Am Abend ging er mit einem Plus von 3,5 Prozent aus dem Handel. Auch die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen fiel unter die Marke von vier Prozent.