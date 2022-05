Verbraucherpreise Inflation in den USA bei 8,3 Prozent – „Lebensstandard der Amerikaner erodiert“

Im April ist die US-Inflationsrate erstmals seit August 2021 gesunken, bleibt aber auf einem hohen Niveau. Das erfordert von der Notenbank Fed einen schwierigen Balanceakt.

Die US-Notenbank will die Inflation mit steigenden Zinsen bekämpfen und gleichzeitig sicherstellen, dass das Land nicht in eine Rezession schlittert. (Foto: dpa) Federal Reserve in Washington

Düsseldorf Mit großer Spannung waren die jüngsten Inflationsdaten aus den USA erwartet worden, denn die Inflation ist zu dem größten Problem an den Finanzmärkten und in der Politik geworden. Im April stiegen die Verbraucherpreise im weltgrößten Währungsraum um 8,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat.

Das gab das Arbeitsministerium am Mittwoch in Washington bekannt. Damit hat sich die Inflation in den USA erstmals seit August 2021 abgeschwächt, bleibt aber auf einem hohen Niveau. Im März hatte die Inflation bei 8,5 Prozent gelegen.

US-Präsident Joe Biden ging am Dienstag bereits in die Defensive. „Familien überall im Land leiden“ unter den steigenden Preisen, räumte er ein. „Sie sind frustriert, und ich kann das gut nachvollziehen. Wir haben viel zu tun.“

Am Dienstag stiegen die Treibstoffpreise auf ein frisches Allzeithoch. Eine Gallone (circa vier Liter) Benzin kostete im Schnitt 4,37 Dollar, Diesel kostete 5,55 Dollar.

